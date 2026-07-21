Обработку полей от саранчи завершили в Казахстане

Сельское хозяйство

Фитосанитарная обстановка на приграничных территориях остается стабильной

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках исполнения поручения Главы государства по повышению эффективности агропромышленного комплекса, расширению экспортного потенциала и укреплению продовольственной безопасности страны Правительство в лице Министерства сельского хозяйства принимает комплекс системных мер по совершенствованию фитосанитарной безопасности. Внедряются современные методы мониторинга и защиты растений, а также ведутся работы по повышению эффективности государственного контроля в данной сфере. В ходе реализации указанных мер Казахстаном завершены защитные мероприятия против стадных саранчовых вредителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Как отметили в правительстве, за последние два года последовательное обновление фитосанитарной службы, развитие инструментов мониторинга и совершенствование организации защитных работ позволили сократить площадь химических обработок с 3,1 млн до 1,8 млн га, или на 42%. При этом повреждений сельскохозяйственных культур не допущено.

Проведенные преобразования обеспечили переход от реагирования на массовое распространение вредителей к раннему выявлению угроз, оперативной локализации очагов и превентивному управлению фитосанитарными рисками. Химическая обработка площадей проведена в оптимальные агротехнические сроки в рамках исполнения поручений Правительства по обеспечению фитосанитарной безопасности и защиты сельскохозяйственных угодий.

Одним из ключевых решений стало введение единого комплексного формата закупок, охватывающего весь цикл работ – от поставки средств защиты растений до проведения химических обработок. Такой подход закрепил ответственность за конечный результат за одним исполнителем, повысил качество организации и обеспечил своевременное выполнение мероприятий. Одновременно достигнут значительный экономический эффект. В 2026 году бюджетные расходы сократились почти на 2 млрд теңге, или на 25% по сравнению с 2024 годом.

Важным направлением модернизации стала цифровая трансформация отрасли. Министерством сельского хозяйства разработана и внедрена геоинформационная система FITOCENTRE, которая в режиме реального времени обеспечивает мониторинг фитосанитарной обстановки, цифровую фиксацию результатов обследований, контроль очагов распространения вредителей и оперативное принятие решений.

В рамках технического обновления закуплено 103 беспилотных летательных аппарата, применяемых для мониторинга и проведения химических обработок, в том числе в труднодоступной местности. Количество задействованной опрыскивающей техники увеличено с 427 до 556 единиц, что позволило значительно повысить оперативность проведения защитных мероприятий.

По итогам принятых мер очаги распространения вредителей выявляются и локализуются на ранних стадиях, что позволяет реализовать защитные действия более адресно, снижать затраты и повышать эффективность использования государственных ресурсов.

Работа по дальнейшему укреплению фитосанитарной безопасности продолжается. В настоящее время фитосанитарная обстановка на приграничных территориях остается стабильной. Случаев миграции стадных саранчовых вредителей не зарегистрировано. Вся необходимая техника сосредоточена на приграничных территориях и находится в постоянной готовности к оперативному проведению защитных мероприятий.

Министерство сельского хозяйства осуществляет непрерывный мониторинг фитосанитарной обстановки и держит ситуацию на особом контроле.

 

#саранча #поле #обработка

Популярное

Все
Пенсионные накопления – под защитой государства
Экологи наказали «Казахмыс»
Правовая основа доверия
Комбайны вышли на поля
Не только теория, но и практика
Подготовка идет полным ходом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Подход железный и конструктивный
Аншлаги на фестивале «Сириус – Роза Хутор»
Километры больших перемен
У юниоров отличный потенциал
Со школьной парты – в армейский строй
Оставить нельзя исключить
Дефекты будут устранены
Историческая бронза
Комфорт в каждый дом
Опасные полигоны
Безопасность начинается с ответственности
Уйти из круга малых дел
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Родники возвращаются к жизни
Турнир FIDE – в Алматы
У нас 13 финалов!
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
В ЦИКе подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты Курултая
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Саумал: ставка на полезность
Арии взлетали выше фонтанов!
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Комбайны вышли на поля
В Казахстане продолжают снижаться цены на социально значимы…
Министр встретился с аграриями
Большая выгода от мелкой фасовки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]