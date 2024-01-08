Взрыв в кафе Уральска: задержан арендатор

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Арендатор обрушившегося кафе «Rizyq» задержан в качестве подозреваемого, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, ночью 4 января в Уральске, после хлопка газовоздушной смеси, разрушилось двухэтажное здание кафе «Rizyq».

В результате обрушения погибли два человека, позже сотрудники ДЧС ЗКО нашли тело еще одного человека. Есть пострадавшие. В тот же день ДЧС по ЗКО по факту возгорания и гибели людей в кафе «Rizyq» начал досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц".

6 января подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Межведомственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников ДЧС и ДП области, согласно плану расследования, назначены необходимые экспертизы. По делу определена группа процессуальных прокуроров", – заключили в прокуратуре. 

В управлении общественного здравоохранения сообщили о пострадавших. Состояние 4 пациентов остается крайне тяжелым, стабильным.

"Здоровье пациента в отделении политравмы средней степени тяжести также стабильное. Все получают необходимое лечение", – сообщили в управлении. 

#задержание #взрыв #прокуратура #ИВС #кафе Уральск

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