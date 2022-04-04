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Я б в подшефные пошел...
Портнягина Наталия
корреспондент

Решить вопрос дефицита квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, можно лишь усилением взаимодействия организаций профтехобразования и бизнеса.

Примеры, когда крупные частные компании берут шефство над колледжем или вузом, в Казахстане есть. И, как говорится, результат налицо. Недаром в январе этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество взять этот метод на вооружение.

Примерный план распределения шефства предприятий региона над колледжами был предложен на очередном заседании Совета по вопросам технического и профессионального образования под председательством заместителя акима области Бакытжана Нарымбетова с учас­тием руководителей крупных компаний, колледжей и вузов, а также представителей местных исполнительных органов.

На сегодня в 34 организациях технического и профессионального образования области, из которых 25 – государственные, ведется подготовка кадров по 71 специальности и 135 квалификациям для сельского хозяйст­ва, строительства, в том числе дорожного, для нефтегазовой и энергетической отраслей, ІТ, сферы обслуживания. В колледжах обучается свыше 17 тыс. студентов, из них почти 11,5 тыс. – по госзаказу. В прошлом учебном году он размещен в 32 колледжах на 4 302 места по 77 квалификациям и 51 специальности.

В целях обеспечения материально-технической базы учебных заведений в соответствии с международными стандартами по направлению подготовки качественных специалистов в колледжах реализуется проект «Жас маман». Только в прошлом году в рамках его реализации из республиканского бюджета выделено более 3 млрд тенге, оборудовано 10 колледжей по 21 специальности, востребованной для экономики региона. На базе оборудованных учебных заведений созданы центры компетенций. С 2021 года в рамках внедрения академической самостоятельности в колледжах исключены из норматива конкретные сроки обучения, образовательные программы ориентируются на результат обучения по запросам работодателей и с учетом региональных особенностей. 21 государственный и 5 частных колледжей уже подписали договоры и соглашения с 98 предприятиями по дуальному обучению 2 180 студентов по 30 специальностям. В прошлом году колледжи области окончили 5 773 человека, из них 3 633 – по госзаказу. Трудоустроено чуть более 70% выпускников, по госзаказу – показатель ниже.

Несмотря на то что в сфере технического и профессионального образования немало качественных преобразований, вопрос дефицита кадров не сходит с повестки дня. А это значит, что взаимодействие между организациями профтехобразования и бизнесом необходимо усилить.

– Привлечение представителей бизнеса в составы попечительских и индустриальных советов в рамках шефства обеспечит актуализацию образовательных программ, более качественную организацию практики для студентов, стажировку педагогов на базе предприятий, будет содейст­вовать оснащению мастерских и лабораторий современным оборудованием, – отметил Бакытжан Нарымбетов.

Кроме того, это позволит размещать государственный заказ по предложениям работодателей с учетом востребованности специальностей.

Свое видение решения вопроса дефицита кадров высказали и представители бизнес-сообщест­ва. Как считает руководитель ТОО «СКФ «Отделстрой» Валентина Михно, раз выпускники не идут работать по специальности, значит, нужно менять механизмы госзаказа:

– Предлагаю вернуть «советскую» систему профтехобразования, при которой если студент отучился за счет бюджета, когда государство обеспечивало его питанием, спецодеждой, проживанием, то он должен два-три года отработать вложенные в него средства. Может быть, это поспособствует тому, что выпускник «закрепится» на производстве и будет работать по полученной профессии.

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