Я б в рабочие пошел

Рынок труда нуждается в представителях рабочих профессий, к тому же бесплатное обучение молодежи признано хорошей формой социальной поддержки населения.

– В области имеется 29 организаций среднего специального образования – 17 государственных и 12 частных колледжей, в 24 колледжах применяется дуальное обучение, – сообщили в областном управлении образования. – Для подготовки востребованных на рынке труда специалистов в текущем году выделено 4 668 государст­венных заказов: 3 108 грантов за счет средств местного и 1 560 за счет республиканского бюджета.

Почему так много грантов разместили именно в колледжах, рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на августовской конференции.

– К сожалению, некоторые молодые люди при выборе профессии и поступлении на учебу не учитывают спрос, который есть на рынке труда, – сказал он. – И многие не проявляют желания осваивать рабочую профессию. На сегодня каждому выпускнику колледжа, освоившему техническую профессию, мы гарантируем еще и помощь при трудоустройстве. Ежегодно увеличиваем объемы госзаказов на подготовку тех или иных специалистов.

В текущем году 85,2 млн тенге выделено на гранты акима Кызылординской области для обучения молодежи из социально уязвимых семей в вузах страны. Это 100 грантов для студентов, предназначенных на час­тичное возмещение их затрат на обучение, проживание и питание. Из 100 выделенных бюджетом грантов присуждено 97: Кызыл­ординскому университету им. Коркыта-ата – 78, Казахскому национальному медицинскому университету им. С. Асфендиярова – 15, Египетскому университету исламской культуры «Нур-Мубарак» – 3, Академии искусств им. Т. Жургенова – 1. Получившие их обязаны будут отработать определенный срок в родном регионе.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента страны о создании в Казах­стане 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. жителей в прошлом году в Кызылординской области было открыто свыше 12 тыс. рабочих мест. Общий уровень безработицы снизился до 4,9%, среди молодежи – до 4%.

Нынче вопросы занятости населения решаются в соответствии с региональной картой занятости. По ней запланировано создание 3 379 рабочих мест, из них 2 041 – временных, 1 338 – постоянных. По итогам второго квартала года экономически активного населения в Кызыл­ординской области 347,7 тыс., в том числе занятого 330,6 тыс. человек.