Я б в рабочие пошел Общество 13 сентября 2023 г. 1:30 13 Наталья Денисова В Кызылординской области молодежь получила более 4,5 тыс. грантов на обучение в колледжах. фото автора Рынок труда нуждается в представителях рабочих профессий, к тому же бесплатное обучение молодежи признано хорошей формой социальной поддержки населения. – В области имеется 29 организаций среднего специального образования – 17 государственных и 12 частных колледжей, в 24 колледжах применяется дуальное обучение, – сообщили в областном управлении образования. – Для подготовки востребованных на рынке труда специалистов в текущем году выделено 4 668 государственных заказов: 3 108 грантов за счет средств местного и 1 560 за счет республиканского бюджета. Почему так много грантов разместили именно в колледжах, рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на августовской конференции. – К сожалению, некоторые молодые люди при выборе профессии и поступлении на учебу не учитывают спрос, который есть на рынке труда, – сказал он. – И многие не проявляют желания осваивать рабочую профессию. На сегодня каждому выпускнику колледжа, освоившему техническую профессию, мы гарантируем еще и помощь при трудоустройстве. Ежегодно увеличиваем объемы госзаказов на подготовку тех или иных специалистов. В текущем году 85,2 млн тенге выделено на гранты акима Кызылординской области для обучения молодежи из социально уязвимых семей в вузах страны. Это 100 грантов для студентов, предназначенных на частичное возмещение их затрат на обучение, проживание и питание. Из 100 выделенных бюджетом грантов присуждено 97: Кызылординскому университету им. Коркыта-ата – 78, Казахскому национальному медицинскому университету им. С. Асфендиярова – 15, Египетскому университету исламской культуры «Нур-Мубарак» – 3, Академии искусств им. Т. Жургенова – 1. Получившие их обязаны будут отработать определенный срок в родном регионе. Отметим, что в соответствии с поручением Президента страны о создании в Казахстане 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. жителей в прошлом году в Кызылординской области было открыто свыше 12 тыс. рабочих мест. Общий уровень безработицы снизился до 4,9%, среди молодежи – до 4%. Нынче вопросы занятости населения решаются в соответствии с региональной картой занятости. По ней запланировано создание 3 379 рабочих мест, из них 2 041 – временных, 1 338 – постоянных. По итогам второго квартала года экономически активного населения в Кызылординской области 347,7 тыс., в том числе занятого 330,6 тыс. человек. #Кызылординская область #обучение #колледжи #гранты #профессия #рабочие профессии