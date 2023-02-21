Я в айтишники пойду…

– Экономическая прибыльность любого государства характеризуется его конкурентоспособностью на рынке. Основным показателем, подтверждающим этот тезис, является объем экспорта IT. В 2022 году экспорт цифровых решений резидентов Astana Hub составил 165 миллионов долларов, – сообщил директор департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций.

Перед отраслью поставлена задача – до 2025 года довести IT-экспорт до 500 млн долларов. Созданы благоприятные условия для выхода отечественных предпринимателей на глобальный рынок, практикуются различные меры господдержки. Действует механизм возмещения затрат в направлении информационно-коммуникационных услуг для индустриально-инновационных учреждений, работающих на экспорт. Благодаря этому механизму в 2022 году окупилось почти 60 млн тенге затрат.

Министерство планирует распространить опыт Astana Hub по созданию и поддержке региональных технопарков.

– Главная цель – сделать единую инфраструктуру доступной для всех. Это позволит молодежи осуществить свои идеи и выйти на мировой рынок. В частности, в региональных хабах ежегодно открываются акселерационные и образовательные программы по совершенствованию технологического предпринимательства и повышению IT-экспорта, – отметил Ерсултан Ерманов.

В прошлом году в качестве пилотного проекта были поддержаны бизнес-инкубаторы в десяти городах рес­публики. Нынче, по его словам, готовится концепция развития региональных хабов и планируются к открытию семь таких IT-хабов.

Программа Tech Orda, запущенная в 2021-м, оказала стимулирующее воздействие для развития IT-образования в регионах. За последние два года в ее рамках открыто 20 школ программирования в 12 областях. Запущены ­IT-академии совместно с такими крупными технологичес­кими компаниями, как Samsung и Huawei, в которых уже обучились около 4 000 человек.

Уделяется внимание инклюзивному образованию в сфере IT. Например, при поддержке и участии министерства Центром развития компетенций ITeachMe были проведены образовательные мероприятия для людей с особыми потребностями. Всего же по итогам 2022 года МЦРИАП совместно с уполномоченными органами в сфере образования подготовили более 25 тыс.

IT-специалистов, что на 10% больше по сравнению с 2021-м.

В свою очередь генеральный директор Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев рассказал о программе Tech Orda, которая предусматривает субсидирование частных ІТ-школ и выдачу ваучеров гражданам, желающим стать ІТ-специалистами. В 2022 году из 70 школ, подавших заявку на участие в прог­рамме, аккредитацию прошли 49, из которых 17 являются новыми. Причем 34% школ находятся в регионах.

Как пояснил Магжан Мадиев, в прошлом году были отобраны 3 068 студентов из всех регионов Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет, согласно выделенному количеству квот каждой школе. Эти студенты в настоящее время проходят обучение по 155 курсам, самыми востребованными из которых по программе Tech Orda являются Fullstack разработчик, Python, Java, Data Аnalytics, UI⁄UX дизайн.

Средний возраст студентов – 25 лет. При этом 40% из них – женщины. Не имеют опыта, образования в области IТ, но интересуются этой сферой и хотят в ней работать 60% студентов.

Магжан Мадиев также добавил, что в числе задач по развитию IТ-отрасли – запуск представительства в Кремниевой долине, чтобы самые перспективные, конкурентоспособные казахстанские проекты могли получить доступ к венчурному капиталу и глобальному рынку.