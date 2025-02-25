Ядерный реактор проекта CAP1000 начали строить в Китае

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Сооружение еще одного реактора CAP1000 в рамках нового энергетического проекта началось в городе Луфэн в южной провинции Гуандун, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Проект, предусматривающий создание шести реакторов, реализуется Китайской генеральной корпорацией ядерной энергетики (CGN). Его особенность заключается в том, что все крупные модули производятся на заводах, а затем устанавливаются на площадке в готовом виде. Реактор номер 5 начали собирать еще в 2022 году, шестой - в 2023-м.

После ввода в строй всех шести реакторов этого проекта они будут вырабатывать в общей сложности около 52 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что позволит снизить выбросы углекислого газа в объеме, эквивалентном тому, который вырабатывается при сжигании до 15,77 млн тонн угля. Строительство реактора номер 1 началось 24 февраля.

Как отмечается, энергоблок №1 полностью интегрирован с конструктивными особенностями реактора с водой под давлением третьего поколения CAP1000. При его возведении будут применяться модульная конструкция, цифровые технологии строительства и автоматизированная сварка, что повысит безопасность и экономическую эффективность.