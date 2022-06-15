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Яркий праздник Сабантуй
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Отметить Сабантуй пригласил всех желающих в городской парк культуры и отдыха Уральска Татарский этнокультурный центр.

Сабантуй – один из древних и, пожалуй, самый известный национальный праздник татар и башкир. Многие века праздник плуга («сабан» в переводе означает «плуг») связан с аграрным культом. Казанские татары устраивали его перед началом сева яровых, различными обрядами задабривали духов плодородия. Сегодня им отмечают окончание весенне-полевых работ, чествуя тружеников села, в первую очередь земледельцев. Праздник не привязан к точной дате, ведь работы в поле зависят от матушки-природы.

В Уральске традиционные гуляния по случаю праздника проходят в воскресный день июня или начала июля. Вот и в минувший выходной сотни уральцев и гостей города стали участниками Сабантуя, который в нынешнем году в ЗКО проводится в 26-й раз. На праздник приехали гости из Татарстана и Актобе, делегаты Всемирного конгресса татар, также в нем приняли участие представители Генерального консульства России в Уральске и этнокультурных объединений областной Ассамблеи народа Казахстана.

Организаторы постарались, чтобы каждый гость всей душой окунулся в традиции татарского народа, подготовили обширную программу. Песни, хороводы, спортивные состязания в ловкости, смелости, силе – не просто развлечения, а передача добрых традиций молодежи. Одна из главных заповедей этого дня – вся семья должна собраться вмес­те. Старики рассказывают детям и внукам, почему важен этот праздник и как его нужно встречать.

Пробежать с яйцом в ложке, удерживая ее во рту, сбросить противника с бревна, орудуя мешком, набитым сеном, не расплескать воду из ведер, перенося их по старинке – на коромыслах, разбить горшок с завязанными глазами – это только с виду кажется нехит­рым делом. Но участие в таких конкурсах – скорее развлечение, чего не скажешь про спортивные состязания по поднятию гири или барана, борьбе на поясах (кушаках), где нужны подготовка и сноровка.

Ни один праздник в Уральске, а тем более Сабантуй, не обходится без традиционных татарских угощений. Чач-чак, сумса, пирог «Зур белиш» да под чай из самовара – что может быть лучше после веселых игр на свежем воздухе!

В этот день комбайнерам и механизаторам нескольких хозяйств вручили благодарственные письма и премии за их труд. Завершился Сабантуй большим праздничным концертом, участие в котором приняли не только местные артисты и представители этнокультурных объединений, но и творческие коллективы Татарстана.

Духи плодородия задобрены, а значит, быть хорошему урожаю!

– Пусть в каждой семье этого урожая в виде здоровья, добра, счастья и благополучия будет очень много, – поздравил всех вице-консул Генерального консульства РФ в Уральске Хаджимурат Атмурзаев.

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