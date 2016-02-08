​Ярмарка без посредников

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Актюбинцы имели возможность без посредников купить продукцию у 70 местных товаропроизводителей, которые предложили широкий ассортимент изделий: мясные, колбасные, кисломолочные изделия, непродовольственные товары. По словам директора палаты Нурлыбека Муканова, подобная ярмарка проводится в областном центре впервые. И название ее вполне соответствует содержанию. С помощью таких мероприятий планируется поддержать отечественных предпринимателей. 

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