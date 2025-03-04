Ярмарка цветов пройдет в Шымкенте

В честь международного женского дня 8 Марта акимат Шымкента организует «Ярмарку цветов», которая пройдет 6, 7 и 8 марта, сообщает Kazpravda.kz

«На праздничной ярмарке жители и гости города смогут приобрести разнообразные цветы и богато украшенные букеты, ощутить весеннее настроение. В ходе этого мероприятия вас ждут хорошее настроение, необычно оформленная ярмарочная площадь и разнообразные цветы. Кроме того, есть прекрасная возможность подарить своим близким и любимым людям прекрасный цветок, а также - радость и тепло», – отметили в акимате.