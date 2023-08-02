Ярмарка вакансий пройдет в Астане

На ярмарке будут предложены вакансии на постоянные и временные рабочие места в государственных учреждениях и предприятиях, расположенные на территории города.

КГУ "Центр трудовой мобильности" акимата города Астаны проведет "Ярмарку вакансий", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центра трудовой мобильности.

По данным пресс-службы, на ярмарке будут предложены вакансии на постоянные и временные рабочие места в государственных учреждениях и предприятиях, расположенные на территории города.

"На ярмарке примут участие работодатели в сферах строительства, образования, медицина, торговля, транспорта и логистики, финансы и т.д такие компании как: Halyk Bank, Home Credit Bank, строительная компания "BAZIS-A", АО "Центрказэнергомонтаж", торговая сеть "Magnum", магазин "Мечта", ТОО "СМЭУ Астана" и многие другие", – добавили в центре.

Также в рамках мероприятия будут проведены разъяснительные работы специалистами Карьерных Центров по программе "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", профессиональное обучения и оказание консультирование по работе с порталом "enbek.kz".

Место проведения: город Астана, Дворец "Жастар", улица пр. Республики, 34.

Время и дата проведения: 03.08.2023 г.,14:30-17:00