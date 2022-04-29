Язык объединяет

В таджикском национально-культурном центре Акмолинской области «Санги-Кабуд» изучению государственного языка уделяют самое пристальное внимание.

В текущем году центру «Санги-Кабуд» исполняется пять лет. Инициатор его создания и руководитель Умар Шоназаров является также заместителем председателя Акмолинской ассамблеи народа Казахстана.

Исторически число таджиков, проживающих на территории Акмолинской области, едва достигало порядка 80 человек, однако в последние годы резко возросла миграция представителей этого этноса. Тогда-то и было принято решение создать национально-культурный центр «Санги-Кабуд». Сегодня он официально насчитывает порядка 1 100 человек.

– С момента основания центра шла последовательная работа по изучению казахского языка. И это не дань моде, не конъюнктурное решение, как, возможно, сочтут многие, а требование времени, продиктованное объективной необходи­мостью, – считает Умар Шоназаров.

У центра обширные деловые связи. Все больше таджикских бизнесменов хотят развивать бизнес в Акмолинской области, создавать совместные производства. По словам Умара Шоназарова, на сегодня общий объем инвестиций в экономику регио­на превысил 10 млн долларов. В настоящее время таджикские бизнесмены открыли свыше 500 предприя­тий в сфере торговли и АПК на территории нашего региона, создав десятки рабочих мест. Однако есть одно большое «но»: отсутствие коммуникаций с местным населением из-за незнания казахского языка.

– Таджики-предприниматели сами обратились ко мне с просьбой помочь в изучении казахского языка. Многие из них хотят остаться в Казахстане, получить гражданство. Причины разные: привлекательная бизнес-среда, открытость местных исполнительных органов, но самый главный фактор – менталитет казахского народа. В их магазины часто приходят аксакалы, местные жители, в основном разговариваю­щие на казахском языке, и, как признаются бизнесмены, к своему стыду, они зачастую не понимают своих клиентов, не могут достойно ответить им. Хотя в таджикском и казахском языках есть много схожих слов, несмотря на разные языковые группы – фарси и тюркский – этого недостаточно для полноценного общения. Поэтому я активно усиливаю работу по изучению государственного языка, – рассказывает собеседник.

Сам Умар еще с детства достаточно бегло говорит на казахском, стопроцентно понимает речь. Родом он из города Макинска Буландынского района, который, кроме местных жителей, в свое время населяли спецпереселенцы. Второй родиной этот благодатный край стал и для родителей Умара. 19-летний душанбинец Файзудин Шоназаров служил в военной части, которая дислоцировалсь в Макинске, да так и остался, полюбив черноглазую Зейрат Аксагову из семьи репрессированных ингушей.

К чести Файзудина Хакназаровича, уважение к языку хлебосольной земли своим детям он привил с младых ногтей, доказав это личным примером. Глава семейства превосходно говорит на чистейшем казахском языке, много встречается с аксакалами, выказывая им должное почитание. Не секрет, таджикский и казахский этнос связывает много общего. Так же, как и для казахов, для таджиков важны такие качества, как гостеприимность, уважение к старшим.

По словам Умара Шоназарова, согласно летописям, хранящимся в музеях Таджикистана, взаимоотношения двух дружественных народов насчитывают более чем тысячелетнюю историю. Есть много схожего в культуре, традициях, обычаях, национальных спортивных играх. К примеру, конная игра бузкаши в Казахстане известна как көкпар, а қазақ күресі у таджиков – гуштингири. Также массово и зрелищно таджики отмечают свои национальные праздники.

К слову, Умар Шоназаров – самый настоящий полиглот, свободно знает семь языков: таджикский, чечено-ингушский, казахский, русский, фарси, арабский, анг­лийский. Немного изучал еще французский.

– В детстве я занимался борьбой, так среди своих сверстников – казахских ребятишек изучил ситуа­тивный казахский, уже по мере взросления происходило более полное погружение в язык. По роду своей деятельности (депутат областного маслихата, председатель общественного совета по аграрным вопросам АОФ партии «AMANAT», заместитель генерального директора ГК «Новопэк» и мн. др. – Прим.) мне приходится много взаимодействовать с самыми разными людьми, поэтому сейчас я вплотную занялся изучением литературного казахского языка. Я, можно сказать, самоучка, много читаю казахской литературы, если что-то не понимаю, обращаюсь к словарю, который всегда вожу с собой.

Таджики посещают самые разные языковые центры области, в том числе на площадке областного Дома дружбы. На сегодня уже более ста представителей этого этноса намерены перейти к углуб­ленному изучению казахского языка. Однако, как считает глава таджикского НКЦ, необходимо пересмотреть методику преподавания казахского языка.

– Нужно отходить от формальных подходов, нет системности: сегодня одна тема, завтра другая, мало практики, хотя именно в ходе нее лучше всего закрепляются полученные знания. Из своего личного опыта поделюсь рекомендациями для начинающих: ежедневно заучивать хотя бы десяток казахских слов, больше читать книг, даже если вначале не понимаешь, стараться говорить с окружающими на казахском и просить их отвечать на нем же. К слову, хотелось бы, чтобы носители языка тоже с пониманием относились к «дебютантам», не насмехаясь, не осуждая их первоначальные шаги, – рассуждает собеседник.

Руководитель молодежного крыла таджикского НКЦ Азиз­ходжа Охонов тоже проводит большую работу по вовлечению молодежи в изучение государственного языка.

– Наша основная задача – максимально внедрить казахский язык в таджикский этнос прежде всего из практических и экономических соображений. Мне лично знание языка помогает в плане коммуникаций, и это основная мотивация продвигать язык среди нашей молодежи. В период пандемии было сложно проводить различные мероприятия, сейчас же мы возобновляем эту практику: устраиваем поэтические и литературные вечера, различные встречи. Переводим фильмы, мультфильмы, то есть стараемся, чтобы язык пропагандировался в таком формате, который интересен молодежи, – говорит Азизходжа Охонов.

Отметим, работа таджикского НКЦ направлена на сохранение культуры, традиций не только своего народа, но и казахского в зарубежных странах. Активно центр сотрудничает с казахской диаспорой в Таджикистане, обеспечивая необходимой литературой, оказывая помощь в проведении различных мероприятий, помогая этническим казахам на исторической родине. В самой ближайшей перспективе с целью укрепления экономических связей в Душанбе планируется создание казахского культурно-делового дома.