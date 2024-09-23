YDA Group построила 20 домов для пострадавших от наводнения

YDA Group, один из крупнейших инвесторов в Казахстане, также известна своими социальными проектами. После разрушительных наводнений, произошедших в апреле этого года, компания YDA, откликнувшись на призыв президента страны Касым-Жомарта Токаева, с первых дней активно участвовала в оказании гуманитарной помощи

Фото: акимат СКО

В рамках инициативы по предоставлению жилья пострадавшим, запущенной акиматом Северо-Казахстанской области, YDA всего за два месяца построила и ввела в эксплуатацию 20 полностью оборудованных домов. Эти дома были торжественно переданы новым владельцам.

Церемония передачи ключей от домов в микрорайоне «Бірлік» города Петропавловск состоялась при участии заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, посла Турецкой Республики в Казахстане Мустафы Капуджу, председателя совета директоров YDA Group Хусейина Арслана и председателя совета директоров Kaspi.kz Вячеслава Кима.

С первых дней после стихийного бедствия YDA Group оказывала помощь пострадавшим от наводнения, отправив 160 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, питьевую воду и предметы первой необходимости в Северо-Казахстанскую и Костанайскую области.

Компания продолжает оказывать поддержку пострадавшим от наводнения, передавая им дома, специально построенные для восстановления после наводнения.

Во время своей речи на церемонии Хусейин Арслан отметил, что настоящая дружба и братство проявляются в трудные времена, и напомнил о сильнейшем землетрясении, произошедшем в Турции в 2023 году. Он подчеркнул, что турецкий народ разделяет ту же глубокую скорбь, которую испытывал казахский народ, проявивший тогда огромную солидарность.

«К сожалению, мы пережили самое крупное наводнение за последние 80 лет. Но самое большое утешение в такой ситуации — это отсутствие человеческих жертв». Как YDA Group, мы незамедлительно откликнулись на призыв президента Токаева и мобилизовались для помощи Казахстану, нашей второй родине. Мы смогли доставить помощь нашим братьям и сестрам в наиболее пострадавшие от наводнений Северо-Казахстанскую и Костанайскую области через акиматы и неправительственные организации», - отметил глава компании Хусейин Арслан.

По его словам, сегодня YDA Group передает 20 жилых домов, построенных в рамках проекта по обеспечению жильем, инициированного акиматом Северо-Казахстанской области для братского казахского народа, чьи дома были разрушены в результате наводнений. Хусейин Арслан особенно отметил, что вновь стал свидетелем силы казахстанского государства, которое оперативно организовало эвакуацию и быстрое устранение последствий бедствия.

«Мы рады, что смогли внести свой, пусть и небольшой, вклад в эти масштабные усилия. Более 23 лет мы являемся частью Казахстана, нашей исторической родины, реализуя крупные проекты как в роли инвесторов, так и операторов (управляющие в рамках проектов государственного и частного партнерства). С тем же энтузиазмом и уверенностью, что и в первый день, мы продолжим поддерживать Казахстан сегодня и в будущем, работая во благо страны», - подчеркнул он.

Как рассказал Хусейин Арслан, строительство больницы в Петропавловске, возведением которой занимается YDA Group, идет ускоренными темпами, и вскоре компания приступит к реализации инвестиций в строительство отелей, бизнес-центров и элитных жилых комплексов в СКО. Благодаря этим инвестициям YDA Group вносит весомый вклад в развитие региона и значительные возможности для создания новых рабочих мест.

«Я искренне надеюсь, что нам больше никогда не придется пережить подобное бедствие. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь выразить благодарность всем государственным структурам, и особенно президенту Касым-Жомарту Токаеву, заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву и акиму Северо-Казахстанской области Гауезу Нурмухамбетову за их постоянную поддержку на протяжении всего этого процесса», - отметил глава YDA Group.

Надежные и комфортные дома, способны выдерживать самые суровые климатические условия.

Дома, переданные в дар компанией YDA Group, имеют общую жилую площадь 100 м². Общая стоимость строительства составила 600 миллионов тенге, а все материалы, использованные при строительстве, были произведены на заводе компании в индустриальном парке YDA в Астане.

В каждом доме есть гостиная, две спальни и кухня, оснащенная современной мебелью. Все дома построены с использованием высококачественных материалов, оборудованы теплоизоляцией и спроектированы так, чтобы обеспечить максимально комфортные условия проживания, адаптированные к суровым климатическим условиям региона.