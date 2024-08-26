Юань станет пятой официальной валютой в Кыргызстане

Решение вступит в силу с первого сентября

Фото: Новости Центральной Азии

Нацбанк Кыргызстана включил юань в перечень валют, для которых будет установлен официальный курс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал «Новости Центральной Азии».

Таким образом, юань станет пятой официальной валютой страны.

Принятие решения связано с двумя основными факторами: укреплением экономического сотрудничества между Кыргызстаном и КНР и растущей значимостью юаня на международных валютных рынках.