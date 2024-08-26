Юань станет пятой официальной валютой в Кыргызстане
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Решение вступит в силу с первого сентября
Нацбанк Кыргызстана включил юань в перечень валют, для которых будет установлен официальный курс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал «Новости Центральной Азии».
Таким образом, юань станет пятой официальной валютой страны.
Принятие решения связано с двумя основными факторами: укреплением экономического сотрудничества между Кыргызстаном и КНР и растущей значимостью юаня на международных валютных рынках.