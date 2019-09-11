​Юбилей легендарного земляка

Праздничные мероприятия продолжались 2 дня. Вниманию гостей была представлена выставка «Ғасырлар аманаты», подготовленная областными музеями – историко-краеведческим и литературы и искус­ства. Состоялась научно-прак­тическая конференция «Біржан қазақтың халықтық музыка мәдениетінің алыбы, сал серілер әнші композиторлардың әкесі, ұстаз!», а также состязания акынов-импровизаторов, в которых померялись силами представители разных регионов Казахстана.

Приветствуя гостей, аким райо­на Биржана-сал Ермек Нугманов особо отметил, что проведение этого торжества – вклад района в исполнение поручений Елбасы, данных им в программной статье «Семь граней Великой степи».

– Многих акынов взрастила казахская земля, но Биржан-сал для нас особенно дорог. Здесь он родился, жил и творил. Мы гордимся тем, что являемся земляками легендарного человека, и тем, что наш район с 2017 года носит его имя, – сказал он.

Творчество Биржана, его музыка и поэзия, оказали большое влияние на таких выдающихся акынов, как Ахан-серэ, Жаяу Муса, Ыбырай, Естай и другие. Об этом говорил в своем выступ­лении акын, писатель, драматург, кинорежиссер, манасчи, почетный гражданин района Баянгали Алимжанов.

– Биржан-сал – гордость казахов, масштабная личность. У него был сильнейший голос. Говорят, что когда Биржан в тихую лунную ночь пел, то его слышали за 20 верст. Его произведения – это классика, народное достояние. А особое место среди них занимает «Теміртас», трагическая и прощальная песня Биржана. Она выстрадана композитором. Не зря иностранцы, не понимая слов, называют эту музыку гениальной, – сказал Баянгали Алимжанов.

В ходе научно-практической конференции профессор ЕНУ им. Л. Гумилева Серик Негимов вручил хозяевам торжества оригинал книги о Биржане-сал 1929 года, изданной в Казани. Надо отметить, что авторских книг в качестве подарков в этот день было немало. Благодаря ученикам и последователям Биржана сохранилось свыше 40 его песен, среди которых признанные шедевры – «Алтын балдақ», «Ақтентек», «Жаймашуақ», «Бұрылтай»…

Сегодня в районе ведутся работы по созданию музея Биржана-сал, который распахнет двери к концу года. Этот проект – один из тех, что реализуются в регио­не в рамках программы «Рухани жаңғыру». К празднованию юбилея был подготовлен целый комплекс мероприятий. С большим успехом в районном Доме культуры прошел концерт, со сцены звучали песни Биржана в исполнении артистов столичной филармонии и лучших кокшетау­ских исполнителей. Артисты Казахского областного музыкально-драматического театра им. Ш. Кусаинова представили зрителям постановку из своего репертуара.

А в живописном месте на краю лесного массива разместились юрточный городок и спортивная площадка, на которой свою удаль демонстрировали местные и приглашенные палуаны. И конечно же, не обошлось без конноспортивных соревнований, столь популярных и любимых в народе. Самым зрелищным, как обычно, выдалась аламан-байга. В ней приняли участие наездники из разных регионов страны, победители были награждены ценными призами.

Свой заметный вклад в проведение торжества внес областной молодежный ресурсный центр, который провел айтыс «Жастар болашақты жырлайды». В искусстве импровизации состязались молодые акыны из Буландынского, Ерейментауского районов и города Кокшетау.