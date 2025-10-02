Фото: Сенат

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев посетил выставку известного художника Ерболата Толепбая. Вернисаж состоялся в Национальном музее и приурочен к юбилею артиста и 50-летию его творческого пути, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Сегодня имя Ерболата Толепбая широко известно за пределами страны, как достойного продолжателя традиций изобразительного искусства и последователя таких мастеров кисти, как Абильхан Кастеев и Гульфайрус Исмаилова. Художник сумел искусно объединить казахский колорит и уникальный стиль Европы и Азии, став одним из основоположников сюрреализма в Казахстане.

Подчеркивая вклад Ерболата Толепбая в становление национального изобразительного искусства, живописи, Маулен Ашимбаев отметил разноплановость и многогранность творчества художника. Картины, основанные на традициях и проникнутые духовностью, как было отмечено, гармонично сочетают в себе художественные инновациии и культурное возрождение, древние мифы и современные реалии, расширяя традиционное представление об идентичности.

В этом контексте Председатель Сената отметил важное значение современной культуры и искусства для продвижения национальной идентичности, формирования общечеловеческих ценностей и сохранения национального кода и преемственности. Этому направлению приоритетное внимание уделяется со стороны Главы государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев придает важное значение развитию национальной культуры. В настоящее время в этом направлении реализуются различные программы, важные проекты. В том числе регулярно проводятся масштабные мероприятия, посвященные популяризации культурного наследия. Сегодняшняя выставка – часть этой важной работы. Творчество Ерболата Толепбая вносит значительный вклад в развитие казахского изобразительного искусства, а каждая картина наполнена глубоким смыслом. Сквозь призму кочевых традиций продвигаются духовные ценности и национальный код нашего народа», – сказал спикер Сената, обращаясь к художнику, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения.

Поздравили в этот день юбиляра и его коллеги по цеху – заслуженные деятели Республики Казахстан, представители интеллигенции и члены Союза художников.