Южнокорейские специалисты планируют строить дороги в Казахстане

Строительство , Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Для этого две корейские компании займутся мониторингом качества строительства автодороги «Алматы-Астана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК 

Фото: Минтранспорта РК

В Сеуле прошла встреча министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с министром земли, инфраструктуры и транспорта Корейской республики Санг Ву Паком.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, а также реализацию ряда проектов по развитию транспортных маршрутов. Также был поднят вопрос возможности увеличения прямых рейсов из Казахстана в Южную Корею. В настоящее время между странами выполняется 14 пассажирских и 6 грузовых рейсов в неделю. В основном рейсы выполняются из Астаны и Алматы. Теперь планируется запустить прямые рейсы из Шымкента в Южную Корею.

Министр транспорта Марат Карабаев пригласил делегацию из Южной Кореи во главе с Министром земли, инфраструктуры и транспорта посетить с рабочим визитом Казахстан в любое удобное время.  Ожидается, что в рамках ответного визита стороны обменяются опытом в области внедрения городской воздушной мобильности - Urban air mobility (UAM).

Идея внедрения концепции городской воздушной мобильности заключается в создании безопасной и эффективной системы воздушного транспорта и других авиационных технологий. Так, это позволит революционизировать способы передвижения людей и перемещения товаров/продуктов между крупными городами и регионами по воздуху, а также и внутри самих городов.

Ожидается, что концепция сначала будет апробирована в новом городе Alatau City. Проект поддержит развитие Alatau City как инновационного хаба и привлечет казахстанских и корейских инвесторов. В рамках внедрения концепции планируется сотрудничество с ведущими южнокорейскими компаниями, такими как Hyundai Motor Group.

По итогам встречи главы транспортных ведомств Казахстана и Кореи выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в области транспортной логистики и взаимодействия, что способствует укреплению стратегического партнерства между странами.

#строительство #дороги #Южная Корея #авиарейсы

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