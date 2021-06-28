За активную гражданскую позицию!

487
Кадиша Ныгмет

За проявленное мужество при спасении людей приказом минист­ра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина студент 2-го курса КазНИТУ им. Сатпаева Абылай Балапанов награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».

– От имени министра по чрезвычайным ситуациям выражаю Вам благодарность за проявленную активную гражданскую позицию! Не каждый смог бы за доли секунды принять решение – спасти человеческую жизнь, рис­куя своей, – отметил вручавший награду первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев.

Как рассказал сам Абылай, героем он себя не считает, говорит, что так поступил бы каждый на его месте. А ведь парню всего 19 лет. Он уроженец города Алматы.

...В тот день, 19 июня, Абылай читал книгу, сидя на скамейке у фонтана. Услышав шум и крики о помощи, юноша увидел пострадавших людей в чаше фонтана. Несмотря на риск для собственной жизни и здоровья, Абылай, не раздумывая, бросился их спасать. По его словам, при спасении людей, находившихся в чаше бассейна, сам получил сильный удар током. Пока студент приходил в себя, оказавшийся рядом неизвестный мужчина примерно 40–45 лет спас еще одну девочку.

В реанимационных мероприя­тиях принимали участие и другие неравнодушные жители города, находившиеся в момент трагедии рядом с фонтаном. Благодаря смелому поступку Абылая Балапанова, неизвестного мужчины и неравнодушных жителей удалось спасти три человеческие жизни.

