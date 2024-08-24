За деньги – да, и то не всегда

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Елена Левкович

Тема частных школ не волновала меня до поры до времени. Сама я училась в государственной гимназии, да и вообще – в 1990-е годы на наш город была всего одна частная школа. Рассказывали про нее, как нам тогда казалось, настоящие чудеса: и в классах, мол, на полу лежат ковры; и сотовые телефоны (это ж какое богатство по тем временам!) есть даже у первоклассников. Стоило все это удовольствие 100 долларов за четверть, и вроде как оплачивать учебу надо было всенепременно «зелеными».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Желающих отдать туда своих чад находилось предостаточно, тем более что школа действительно давала неплохие знания.

Потом-то, конечно, частники стали появляться как грибы пос­ле дождя, заманивая родителей обещаниями нескучных уроков, полезного питания и увеличением пядей во лбу каждого ученика. Все больше моих знакомых стали отдавать детей в такие школы, объясняя выбор в том числе комфортными условиями «содержания»: ребенок под присмотром, покормят, уроки сделают в школе да еще и домой привезут.

Когда пришло время отдавать в школу старшего сына, вариант частной школы мы не рассматривали: оба ходили в недешевые частные детские сады, пусть хоть в школе поучатся бесплатно! Через два года в госшколу пошел и младший.

Но спустя несколько лет мы с мужем решили вкусить прелес­ти коммерческого образования. Пошли на эксперимент: отдали детей в разные частные школы. И если с младшим сразу стало ясно: школа – супер, то со старшим – что ни день, то сюрпризы.

Во-первых, учителя менялись со скоростью света. То есть сегодня у них один учитель, допустим, математики, а через неделю его заменяют приглашенным из другой школы, а еще через неделю математики вообще может не быть. И так почти со всеми предметами. Причина – учителей сманивают зарплатой повыше в другие учебные заведения.

Обещанные по субботам факультативы по основным предметам... Куда там! Эти занятия прошли ровно один раз. При том что в классе было всего девять учеников, никто из преподавателей не считал нужным воплощать тот самый горячо рекламируемый «индивидуальный подход».

Вот к чему у меня точно не было претензий, так это к питанию. Кормили действительно хорошо, четыре раза в день и разнообразно: плов, супы, манты, қазы (!), салаты. Но и то, к концу учебного года стали, по словам сына, халтурить: то порции уменьшат, то подадут несвежее.

Короче говоря, из всего обещанного за приличные деньги (и еще вступительный взнос) почти ничего и не исполнялось. «Шпилить» в футбол вместо отмененных занятий и гурманить в столовой за плюсы не считаю. Единственным светлым пятном в плане учебы стал молодой преподаватель истории, ему честь и хвала: сын увлекся предметом, внимал каждому слову учителя, а еще одним побочным (в хорошем смысле) эффектом стал интерес к спорту – у историка ­играли мускулы.

В общем, старшего мы забрали. Был соблазн отдать в другую частную (у младшего ведь отличная школа!), но передумали, когда внимательно отзывы почитали. Потому что из общего хора хвалебных речей пробиваются, например, такие: «Учеников задабривают шоколадками, чтобы они поставили пять звезд своей школе!» И смех и грех.

А еще из отзывов становится ясно, что у школ (и государственных в том числе) общая беда – преподавательский состав: даже в самых дорогих учебных заведениях, судя по недовольным отзывам родителей, педагогов не хватает или они недостаточно компетентны.

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#питание #Образование #школа #преподаватели #частная школа

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