За деньги – да, и то не всегда
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Тема частных школ не волновала меня до поры до времени. Сама я училась в государственной гимназии, да и вообще – в 1990-е годы на наш город была всего одна частная школа. Рассказывали про нее, как нам тогда казалось, настоящие чудеса: и в классах, мол, на полу лежат ковры; и сотовые телефоны (это ж какое богатство по тем временам!) есть даже у первоклассников. Стоило все это удовольствие 100 долларов за четверть, и вроде как оплачивать учебу надо было всенепременно «зелеными».