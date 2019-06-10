Войдя в помещение участка, кандидат от общественного объе­динения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел позд­равил граждан с праздником и пожелал им хорошего дня.

– Мое сердце переполнено радостью. Я вижу активность жителей. Это говорит о нашем благополучии и единстве, показывает нашу сплоченность и демонстрирует, что в стране действительно есть демократия. Этим я тоже доволен, – поделился Садыбек Тугел после того, как опустил бюллетень в урну.

Пришел кандидат на голосование в традиционном казахском чапане в сопровождении всей семьи – супруги, с которой прожили более 40 лет, дочери и внуков. На вопрос о наряде ответил коротко: кандидат, вышедший из народа, самый обычный казах, отдает дань традициям и гордится этим.

– Хочу от всей души поздравить казахстанцев с великим днем – выборами Президента Республики Казахстан. Это большое, ответственное и важное событие для страны. Каждый голос ценен, ведь мы выбираем будущее нашего государства, голосуем за единство народа, за то, чтобы Родина была сильной, – добавил Садыбек Тугел.

Он также напомнил, что главная цель членов общественного объединения «Ұлы дала қырандары» – честно служить Родине, почитать национальные ценности, модернизировать культуру Великой степи, призывать молодежь к патрио­тизму и уважению родной земли.