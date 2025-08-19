Участники процесса изучили 108 томов уголовного дела и опросили более 200 свидетелей. Поначалу потерпевшие приходили на слушания с фотографиями своих погибших родственников, а позже в помещении повесили плакат с портретами тех, кто два года назад не вернулся из забоя.

Директору шахты им. Костенко, его заместителю, главному механику, трем начальникам участков и другим инженерно-техническим работникам было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем гибель двух и более человек (статья 277 часть 3 УК РК). По версии прокуроров, руководство шахты знало о том, что на добычном участке периодически выходит из строя оборудование и возникают возгорания, но не остановило работу предприятия. Нужно было выполнять план по добыче угля.

Подсудимые вину в возникновении взрыва и гибели шахтеров не признали. Они говорили, что понятия не имели о неисправном оборудовании и о случаях возгорания. А показания детекторов метана, по их словам, не превышали нормативные.

В итоге районный суд Караганды вынес обвинительный приговор.

– Подсудимые, являясь ответственными за соблюдение требований, предъявляемых к технике безопасности при ведении горных работ, нарушили их, – сказал судья Бахтияр Аканов, оглашая вердикт. – Это привело к взрыву, повлекшему за собой гибель 46 человек, а также причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 26 шахтеров от действия взрывной волны и углекислого газа, возникшего в результате горения угольной пыли. Учитывая тяжесть наступивших последствий, а также мнение потерпевших, суд приговорил подсудимых к реальному лишению свободы.

В итоге директор шахты им. Костенко получил максимальное наказание – восемь лет лишения свободы. Его заместителя, главного инженера и начальника участка № 6 суд приговорил к семи годам тюрьмы. Заместителю главного инженера по проходке дали шесть с половиной лет колонии минимальной безопасности.

По шесть лет лишения свободы получили главный механик шахты, заместитель главного инженера шахты, помощник начальника участка. Наказание начальникам участков вентиляции и конвейерного транспорта – пять лет тюрьмы. Вместе с тем суд лишил всех права занимать руководящие должности на горнодобывающих предприятиях сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.