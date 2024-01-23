За год количество электрокаров в Казахстане увеличилось в 13,5 раз

Количество авто, передвигающихся на электричестве, за год выросло с 570 до 7 680 единиц, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным статистиков, на 1 декабря 2023 года в 13,5 раз выросло количество электрокаров - с 570 до 7 680 единиц по сравнению с прошлым годом.

В том числе в 16,7 раз выросло количество легковых автомобилей, передвигающихся на электричестве, с 443 до 7 383 единиц (на 1 декабря 2023 года по сравнению с 1 декабрем 2022 года).

Отмечается, что самое больше количество электромобилей в городе Алматы – 4315, Астане – 945 и Алматинской области – 354 единиц. Меньше всего электрокаров в области Абай, там насчитывается всего 14 автомобилей на электричестве.

Вместе с тем, в 2 раза выросло количество грузовых авто на электричестве, с 127 до 262 единиц. Основное количество вышеназванных авто передвигается в городах Алматы (94) и в Алматинской области (17).

На 1 декабря 2023 года зарегистрировано 35 автобусов на электродвигателе, в основном в городах Астана (21) и Алматы (11).