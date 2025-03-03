За нарушения в закупках квазигоскомпаний будут наказывать в Казахстане

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В законодательстве отсутствовала норма за нарушения в этом секторе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство финансов РК наделили компетенцией рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных субъектами квазигосударственного сектора при закупках товаров, работ и услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

Поправки в законодательство внесены по рекомендации Высшей аудиторской палаты. 

Отсутствие в КоАп соответствующей нормы не позволяло привлечь к административной ответственности субъектов квазигоссектора за допущенные нарушения. 

Для устранения законодательной коллизии, правительству было рекомендовано внести изменения и дополнения в КоАП. А именно – закрепить за Минфином компетенцию рассматривать дела об административных правонарушениях при закупке товаров, работ и услуг (по статье 207-1 КоАП), совершенных субъектами квазигосударственного сектора. 

10 января 2025 года внесены поправки в часть первую статьи 722 КоАП. В результате Минфин получает возможность оперативно реагировать на нарушения в закупках квазигоскомпаний и по итогам своих расследований привлекать к ответственности. 

Предполагается, что осознание риска адмответственности за нарушения закупочных правил будет стимулировать субъекты квазигоссектора тщательнее соблюдать нормы, что повысит общую закупочную дисциплину. При этом анализ выявленных нарушений даст Минфину возможность обнаруживать системные проблемы и вносить изменения в нормативно-правовую базу для дальнейшего совершенствования закупочных процессов.

Напомним, 1 февраля 2022 года во время совещания по вопросам противодействия коррупции глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе.

#госзакупки #квазигоссектор #ВАП #адмнарушения

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