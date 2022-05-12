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За необоснованное повышение тарифов возместили 5,5 млрд тенге монополисты в Казахстане

По инициативе Агентства РК по финансовому мониторингу монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во исполнение поручения Главы государства АФМ проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги.

«В результате проведенной комплексной работы в отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения.

По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге», – детализировали в агентстве.

К примеру, в Атырауской области расследуются дела по факту хищения при осуществлении ремонтных работ теплосетей, систем водоснабжения и канализационных труб, а также завышения тарифов в городе Кульсары и поселке Жана Каратон.

«По результатам работы территориального департамента АФМ двумя монополистами в указанных населенных пунктах пересмотрен тариф в сторону снижения:

- для оптовых потребителей газа в Атырау с 17 тыс. тенге до 0 тенге до конца текущего года, возмещен ущерб на 2,5 млрд тенге;

- для простых потребителей воды в Кульсары и поселке Жана Каратон от 30% до 40%.

В Акмолинской области расследуется дело в отношении энергоснабжающей компании по факту осуществления безлицензионной деятельности. Принятыми мерами из тарифа указанной организации исключен необоснованный сбор. Это позволило ежемесячно сэкономить каждому абоненту до 2,5 тыс. тенге.

В этой же области выявлен факт необоснованного завышения тарифа со стороны монополиста за предоставление железнодорожного подъездного пути. Общая сумма незаконного сбора от предпринимателей составила 232 млн тенге. Начато досудебное расследование, в рамках которого будет решен вопрос о снижении соответствующего тарифа», – рассказали в АФМ.

Аналогичные нарушения выявлены в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех случаях введены сниженные тарифы или произведен их перерасчет.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по недопущению фактов необоснованного роста цен и тарифов.

 

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