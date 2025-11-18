Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продавцы оштрафованы на 50,8 млн тенге за рост цен на соцтовары, сообщает Kazpravda.kz

На постоянной основе по всей стране действуют региональные комиссии, которые расследуют посреднические схемы и анализируют цепочки ценообразования, позволяя оперативно выявлять непродуктивных посредников и случаи необоснованного удорожания продуктов.

С начала года проанализировано более 10 миллионов цепочек поставок, в которых выявлено 914 рисков нарушения торгового законодательства. По итогам этой работы территориальными департаментами вынесено 2438 административных постановлений за превышение торговой надбавки свыше 15 процентов. Среди них 1267 штрафов на сумму более 50,8 миллиона тенге и 1171 предупреждение.