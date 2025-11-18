Об этом сообщили в Минторговли
Продавцы оштрафованы на 50,8 млн тенге за рост цен на соцтовары, сообщает Kazpravda.kz
На постоянной основе по всей стране действуют региональные комиссии, которые расследуют посреднические схемы и анализируют цепочки ценообразования, позволяя оперативно выявлять непродуктивных посредников и случаи необоснованного удорожания продуктов.
С начала года проанализировано более 10 миллионов цепочек поставок, в которых выявлено 914 рисков нарушения торгового законодательства. По итогам этой работы территориальными департаментами вынесено 2438 административных постановлений за превышение торговой надбавки свыше 15 процентов. Среди них 1267 штрафов на сумму более 50,8 миллиона тенге и 1171 предупреждение.
«Анализ также позволил установить конкретные случаи необоснованного завышения цен на социально значимые товары. К примеру, в Западно-Казахстанской области ИП «Жулдыз» закупала соль «Илецкая» по 55 тенге за кг, реализуя её по 90 тенге. Торговая надбавка составила 63,6%. В области Ұлытау ИП Байкенжинова З.М. приобретала подсолнечное масло «Шедевр» (1 л) у АО «Eurasian Foods Corporation» и продавала его по 1100 тенге, допустив надбавку 22,22%. В Костанайской области ИП «Кащенко И.Л». закупала лук и реализовывала его по завышенной цене 150 тенге за кг, при торговой надбавке 50%. В отношении указанных предпринимателей применены меры административного реагирования», - говорится в сообщении.