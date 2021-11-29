За несуществующий скот получил субсидии на 140 млн тенге глава товарищества в ВКО

Общество
1970
Фото из источника
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.    

«Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 год при подаче заявок на получение субсидий в рамках Государственной программы развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.

Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями, о приобретении более 1000 голов племенного крупнорогатого скота», – сообщили в ведомстве.

Он взят под стражу. Ведется следствие, иная информация не разглашается.


Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]