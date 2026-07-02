За полгода учащиеся и студенты организаций образования МКИ завоевали более 1 200 призовых мест

Образование

Первое полугодие 2026 года стало успешным для учащихся и студентов организаций образования Министерства культуры и информации, сообщает Kazpravda.kz 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Молодые музыканты, артисты балета, хореографы и хоровые исполнители представили казахстанскую школу искусства на республиканских и международных конкурсах и фестивалях.

Всего в творческих состязаниях приняли участие 1548 учащихся и студентов. По итогам выступлений 1231 из них занял призовые места.

За этими цифрами – ежедневные репетиции, работа педагогов и первые серьезные шаги молодых исполнителей на большой сцене. Учащиеся и студенты выступали в разных направлениях: классическая музыка, фортепианное искусство, балет, современная хореография, хоровое исполнительство и другие виды сценического искусства.

Казахстанские участники заявили о себе на крупных творческих площадках, среди которых XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2026» имени Екатерины Максимовой в Перми, Международный фестиваль-конкурс молодых хореографов в Астане, XII Международный конкурс пианистов имени А. Исаковой, XI Международный детско-юношеский хоровой чемпионат мира в Санкт-Петербурге, XII Международный конкурс молодых исполнителей хореографии «Dance Moscow» в Москве, а также Eurasia Piano Forum.

#Образование #победители #МКИ

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