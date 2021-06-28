За порчу асфальта оштрафовали водителей самосвалов в Мангистау

Общество
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Азамат Сулейменов
Фото: пресс-служба НЦКДА
Национальный центр качества автомобильных дорог совместно с областной транспортной инспекцией регулярно проводит рейды на 4 основных маршрутах въезда и выезда из Мангистауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В число инспектируемых направлений входят Актау – Жетыбай – Жанаозен - граница Туркменистана, Актау – Жетыбай – Шетпе – Бейнеу – Атырау - граница России, Актау – Жетыбай – Шетпе – Бейнеу – Акжигит - граница с Узбекистаном и Порт Курык – Жетыбай - Актау.



По результатам рейдов с января по июнь 2021 года мобильные станции осмотрели 1 320 автомобилей.

"Одним из факторов, повреждающих асфальтированную дорогу, является большое количество карьерных самосвалов на автомагистралях и перевозка ими чрезмерного количества строительных материалов. В настоящее время в Мангистауской области действует 239 карьеров. На 153-х добывают ракушечник, на 84 – гравий и песок, остальные дают соляные и меловые породы. К сожалению, не все карьеры оснащены весами. В результате тяжелые грузовики повреждают дороги", – сообщил руководитель лаборатории центра качества дорог в Актау Сакен Мухтаров.

По его словам, с 1 января этого года 61 карьерный перевозчик оштрафован на 21 миллион 367 тысяч тенге. Кроме того, 65 грузоотправителей привлечены к административной ответственности на сумму 5 миллионов 236 тысяч тенге.

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