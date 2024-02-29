За себя и за того парня?

Напомним: в декабре минувшего года инициативная группа обратилась в городской филиал НПП «Атамекен» с просьбой поддержать их, поскольку в Карагандинской области и области Жетысу данный вопрос уже решен положительно. Дело в том, что именно маслихаты теперь наделены правом снижения ставки розничного налога, но не более чем на 50%, для услуг и товаров физических лиц.

В начале января на площадке «Атамекен» состоялась встреча предпринимателей с депутатами маслихата, представителями госорганов, где этот вопрос предметно обсуждался.

Как отметил в беседе с «КП» директор региональной палаты «Атамекен», депутат маслихата Нурсултан Шоканов, снижение ставки розничного налога для «магазинов у дома» не может произойти так оперативно, как того хотелось бы предпринимателям. Эта тема не раз поднималась на встречах с инициативной группой, затем в акимате, проведено два заседания на базе постоянно действующей комиссии маслихата.

Как подчеркнул депутат, бюджет Алма­ты, в отличие от других регио­нов, формируется в основном за счет МСБ, где большую долю занимает именно сектор торговли и услуг. Поступления от этой сферы превышают 600 млрд тенге, поэтому снижение наполовину розничного налога может привести к дефициту социально ориентированного бюджета мегаполиса примерно на 20%.

– Это только одна сторона медали. Вторая состоит в том, что из 350 тысяч предпринимателей, занятых в сфере МСБ мегаполиса, лишь четыре тысячи, или 1%, перешли на розничный налог, то есть многие работают в «серой» зоне, не платя никаких налогов, – сообщил директор РПП «Атамекен».

На вопрос, чем объяснить этот правовой нигилизм, депутат ответил, что, по его мнению, это обратная сторона моратория на проверку субъектов МСБ.

– С одной стороны, мы дали предпринимателям возможность развиваться, с другой – понимаем, что они просто пользуются этим, дабы не платить налоги. Стратегическая задача состоит в том, чтобы вывести всех предпринимателей из «серой» зоны в правовое поле, и только затем можно будет говорить о снижении розничного налога, – говорит директор региональной палаты «Атамекен».

Стоить напомнить, что розничный налог в три-четыре процента является хорошей преференцией для МСБ, но малый бизнес не совсем понимает предоставляемые ему возможности.

– Мы будем и дальше проводить информационно-разъяснительную работу, повышать правовую грамотность. Для этого разработан специальный протокол действий, – сказал Нурсултан Шоканов.

В свою очередь председатель комиссии маслихата­ по предпринимательству, инвестициям, туризму и экологии Руслан Идрисов на вопрос о том, есть ли перспективы для снижения розничного налога, отметил, что эта тема в течение года обсуждалась с управлением предпринимательства акимата Алматы, городским департаментом госдоходов. Процесс принятия решения, по его мнению, потребует соблюдения определенной процедуры, чтобы решение маслихата носило легитимный характер.

По словам главы комиссии маслихата, год назад, в апреле 2023-го, он встречался с заместителем акима Алматы Алишером Абдыкадыровым и говорил о необходимости проведения комплекса мероприятий – консультаций с банками, разъяснительной работы в каждом районе, повышения правовой грамотности предпринимателей, социальной рекламе. В частности, необходимы билборды со словами «Присоединяйся к розничному налогу!», «Уплати налоги, спи спокойно!».

– Налоговые инспекторы также должны напоминать предпринимателям, что с 2024 года внедряется третий этап всеобщего декларирования. Предложил программу действий. Действительно, на эту проблему необходимо смотреть глубже. Следует признать, что в мегаполисе сложилась ситуация, когда добропорядочные предприниматели работают вчистую и, кроме того, несут большую нагрузку, так как платят за себя и за того парня, который в «тени», – сказал собеседник.

Позиция депутата такова: необходим индивидуальный подход к разным категориям предпринимателей и видам деятельности. К примеру, для «магазинов у дома» налог можно снизить до двух процентов. Тем, у кого высокомаржинальный бизнес, сделать три процента, а для крупных торговых цент­ров оставить на уровне четырех процентов.

Пока же предприниматели, владеющие «магазинами у дома», утверждают, что им приходится платить налоги не с дохода, а с общей выручки. Также с них удерживается три с половиной процента за банковский эквайринг, а еще проценты за обналичивание денег. В итоге выходит около шести процентов, что ложится тяжелым бременем на их плечи.