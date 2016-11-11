За сутки вдвое выросло число пациентов с сотрясением мозга в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске из-за гололедицы резко возросло количество обратившихся за медицинской помощью с черепно-мозговыми травмами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Интерфакс
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Как сообщили в первой городской больнице, резкая смена погоды стала причиной гололеда, а значит, повышенной травмоопасности.
За сутки увеличилось число обратившихся за медицинской помощью, в том числе пациентов, поступивших в нейрохирургическое отделение. Согласно статистике больницы, если в среднем за сутки в нейрохирургию поступает 9-10 человек, то за минувшие сутки поступили 22 пациента.
"В основном люди падали и получали сотрясение головного мозга, ушибы головы. Всем поступившим оказана необходимая помощь, они продолжают лечение в стационаре", – отметили в больнице.
В травматологическом отделении количество поступивших сократилось – вместо привычных 20 новых пациентов в сутки поступили 17 травмированных.
В Усть-Каменогорске за минувшие сутки выпало около 10-15 см снега, температура воздуха составляла около 0 градусов, затем столбики термометра опустились до 8 градусов, что привело к гололедице.