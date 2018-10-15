​Забота о народе – путь к процветанию страны

Сегодня за спиной многоуважаемого Елбасы стоят более 18 млн казахстанцев. Судьба каждого из них стала центральной линией нового Послания Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Каждый пункт Послания емко увязан с практической жизнью, нуждами, заботами и чаяниями казахстанцев, а значит, и каждого из 60-тысячного коллектива Евразийской Группы. В своем обращении Глава государства Нурсултан Назарбаев сказал, о чем он мечтает, что его тревожит, за что он переживает. Президент сумел достучаться до каждого из нас и воодушевить.

За 25 лет независимости Казахстан добился внушительных результатов благодаря мудрой политике Елбасы, помноженной на патриотизм и трудолюбие казахстанцев. Очередное Послание Президента стало системным и стратегическим документом, в котором отражены основные направления развития республики на ближайшие годы. А для казахстанцев – это жизненный план и зак­ладка прочного фундамента будущего.

Многое для роста благосос­тояния и улучшения качества жизни в стране уже сделано. Существенный вклад в развитие регионов внесла и Евразийская Группа. Четверть века назад, когда в ходе приватизации создавалась наша компания, в моногородах, таких как Рудный, Аксу, Хромтау, Лисаковск, Экибастуз и другие, мы соз­нательно пошли на то, чтобы сохранить практически всю социальную инфраструктуру на своем балансе. Хотя тогда Правительство Казахстана и не настаивало на этом, понимая, что важнее привлечь инвестиции в обеспечение производственного процесса, вывод предприятий из кризиса после распада СССР. Однако мы, как инвесторы, также понимали значение социального благополучия наших работников. Поэтому приняли на себя социальные обязательства и все 25 лет ответственно их исполняем!

Только за прошлый год мы инвестировали в социальные проекты, реализуемые в регио­нах присутствия наших предприятий, более 111 млн долларов. На эти деньги строились дороги, реабилитационные центры, спортивные объекты; средства шли на поддержку культуры и образования. И все это делается для качественной и удобной жизни казахстанцев!

Ключевым моментом нынешнего Послания стало, безусловно, поручение Главы государства о повышении размера минимальной заработной платы. Уверен, казахстанцы с во­одушевлением восприняли эту новость. А мы, как бизнес, зная, что зарплата имеет огромное значение для людей, поддерживаем это решение!

К слову, буквально сразу же после завершения телеобращения Главы государства по моему поручению топ-менеджмент Евразийской Группы приступил к проработке вопроса повышения с 2019 года заработной платы всем категориям производственного персонала на казахстанских предприятиях компании.

Нынешнее повышение будет дифференцированным, исходя из квалификации персонала, условий труда, уровня текучес­ти и конкурентоспособности на рынке заработной платы Казахстана. При этом отмечу, что в 2016–2017 годах мы дваж­ды уже повышали зарплату, каждый раз в среднем на 15%.

Сегодня мы строим Общество Всеобщего Труда. На предприятиях Евразийской Группы человек рабочей профессии всегда в почете! Именно Человек труда стал главным героем в видеоролике «Работяги Казахстана», который был сделан к 20-летию Астаны. Фильм успел обрести широкую популярность в Интернете. А его девиз «Делай что-то для страны», думаю, отзовется в сердце каждого казахстанца.

Все 25 лет деятельности Евразийская Группа создает условия для полноценной жизни и развития своего персонала. Мы тратим колоссальные деньги на развитие новых компетенций сотрудников, их лидерских качеств. Проводим десятки мероприятий, направленных на создание сильной профессиональной команды, которая вместе с миллионами других казахстанцев трудится во имя процветания страны.

Одна из главнейших социальных задач ERG – укреплять здоровье своего персонала. В этом вопросе мы полностью поддерживаем Президента Нурсултана Назарбаева, считающего, что хорошее здоровье – важнейший элемент счастливого человека. Исполняя предыдущие распоряжения Елбасы, мы изменили концепцию оздоровления сот­рудников. Если раньше делали упор на развитии командного спорта, то теперь поставили цель вовлечь 100% персонала в занятия физкультурой.

Первые шаги уже сделаны: мы проводим спартакиады и марафоны. В этих мероприятиях участвуют не только сами работники, но и их семьи, жители городов. А это тысячи человек! Глава государства указал нам путь, и мы намерены повышать доступность массового спорта и физкультуры.

При этом я с гордостью могу сказать, что Евразийская Группа исторически уже давно работает в данном направлении. Ежегодно на содержание физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) в наших городах мы направляем около 500 млн тенге.

Что еще делает человека счастливым? Крыша над головой! Поэтому в Послании также обозначены вопросы обеспечения казахстанцев жильем. Когда проводим соцопросы на наших предприятиях, то большинство сотрудников отмечают: именно собственное жилье дает им уверенность в завтрашнем дне. Поэтому с 2006 года мы реализовывали свою жилищную программу. Это позволило 3 тыс. семей работников предприятий Группы в Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях улучшить жилищные условия. Причем почти 90% этих счастливчиков не имели ранее никакого жилья.

Позже Евразийская Группа­ включилась в реализацию прог­рамм «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер». Осуществив их до конца 2018 года, мы в общей сложности построим почти 90 тыс. кв. м жилья. Бесконечно приз­нательны Президенту за предоставленную возможность в рамках этих программ обеспечить арендными квартирами еще полторы тысячи наших сотрудников.

Предложенная Лидером нации программа «7–20–25» – еще один инструмент по обеспечению казахстанцев доступным жильем. И мы, заботясь о своих работниках и членах их семей, намерены продолжать реализацию жилищной программы ERG в рамках этой инициативы, ведем переговоры с банками.

О дальновидности Главы государства говорит и его решение объявить 2019 год Годом молодежи. Именно те, кому сегодня 15, 20, 35 лет, в ближайшем будущем станут главными действующими лицами в Казахстане. Сегодня более 40% работников Евразийской Группы – люди до 35 лет. Эта самая динамичная часть нашего многотысячного коллектива, помогающая стать компании успешнее!

Топ-менеджмент Группы, в свою очередь, оказывает молодежи поддержку и дает надежные социальные гарантии. На наших предприятиях функционируют советы молодежи, ежегодно проводятся молодежные слеты. Мы помогаем молодым сотрудникам проявить себя, раскрыть потенциал.

Предыдущие Послания Президента направили вектор отечественной экономики в русло Четвертой промышленной революции. В нынешнем обращении особое внимание Глава государства уделил развитию инновационных и сервисных секторов. И это очень своевременно в период Индустрии 4.0 и наступающей эры цифровизации.

В этом направлении Группа тоже уверенно движется вперед. Совсем недавно наш проект по внедрению ERP на предприятиях был признан одним из лучших в СНГ – он получил награду SAP Value Award 2018 в номинации «Лидер цифровой трансформации».

Мы стараемся создать в компании свободную творческую атмосферу, позволяющую людям воплощать в жизнь самые смелые идеи. Нам удалось, причем успешно, запустить проект «Фабрика идей». Благодаря ему каждый сотрудник может поделиться своими предложениями по улучшению рабочих процессов и мест, разработке новых процессов. Лучшие из них презентуют свои проекты на Форуме инноваторов ERG, который мы уже в третий раз проведем в Астане совсем скоро. Я счастлив, когда вижу горящие глаза наших новаторов!

Регулярные встречи Елбасы с молодыми активистами подвигли нас в 2016 году заняться развитием молодежного предпринимательства. Уже 2 года ERG помогает восьми вузам и колледжу создавать на их базе экосистему студенческого предпринимательства. Мы реализуем этот проект по модели «тройной спирали», в которой ресурсы бизнеса и образовательных учреждений работают на повышение инновационности государства.

Университеты в такой модели становятся центрами, генерирующими технологии и новые формы предпринимательства, сохраняя и научно-образовательные функции. При этом экосистема готовит молодых лидеров предпринимательства, которые создают успешные стартапы и становятся источником вдохновения для новых предпринимателей. Сегодня проектом охвачены 1,5 тыс. студентов и свыше 200 преподавателей.

Люди всегда были главной ценностью Евразийской Группы. Именно благодаря нашим профессионалам работает реальный сектор экономики. Предприятия ERG сегодня являются крупнейшими налогоплательщиками Казахстана. СССГПО, «ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана» вошли в топ-10 налогоплательщиков ГМК в 2017 году. Общий объем налогов, выплаченных нашими предприятиями, составил почти 190 млрд тенге. Только вдумайтесь в эти цифры!

Сотрудники Евразийской Группы, как и все казахстанцы, благодарны Главе государства за нынешнее Послание, в котором чувствуется безграничная забота Елбасы о каждом из нас. В обращении Президент выс­казал поддержку педагогам и медикам, вдохновил родителей на новые методы воспитания детей. Нурсултан Абишевич в очередной показал, что знает обо всех проблемах простого казахстанца, видит пути их решения и способы контроля над их реализацией.

Я уверен, что благодаря Посланию каждый житель страны ощутит рост своего благосос­тояния. Что касается ERG, то мы уверенно заявляем: наши сотрудники почувствуют это уже с 1 января 2019 года. С поддержкой Главы государства и с таким сильным и профессиональным коллективом нам по плечу новые задачи по развитию экономики и повышению благосостояния страны!