Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео

В Акмолинской области ребенка одного оставили взаперти в детском саду. Наказанием за безответственный поступок стало увольнение воспитателя, заведующей дошкольного учреждения объявлен выговор, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Инцидент произошел в городе Косшы Акмолинской области.

Видео размещено в одном из пабликов в Instagram. Его автор, отец ребенка, снимает на камеру здание частного детского сада и рассказывает, как его ребенка якобы одного заперли в дошкольном учреждении. По его словам, воспитатель забыла ребенка и закрыла здание.

Родителям позвонили и сообщили, что он пропал. Отец ребенка вызвал полицию. В итоге мальчика заплаканным и испуганным нашли в детском саду.

«Воспитатель закрыла и уехала домой. Приехала на такси. Ребенок там внутри, испуганный. Вот такой садик бывает, оказывается – ребенка забывают. До того безответственные! У Вас есть дети? Как Вы могли забыть моего ребенка в детсаду», – задается вопросом автор видео.

Воспитатель на видео пытается оправдаться и говорит, что сделала это не специально.

В пресс-службе акимата Акмолинской области сообщили, что инцидент произошел в частном детском саду «Болашак» ТОО «Ердостык-2017». Здесь добавили, что воспитатель детского сада уволена, а заведующей объявлен выговор.