​Забыть нельзя

Елена Ульянкина

Внук одного из основателей партии «Алаш» и первого казахского профессора-математика Алимхана Ермекова стал почетным гостем за «круглым столом» «Память во имя будущего». Мероприятие прошло в Караганде в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий. Олег Магавьянович рассказал о своем выдающемся деде, который в общей сложности провел в лагерях 18 лет. Гость отметил, что Алимхан Абеуович не любил вспоминать о том, что ему пришлось испытать, находясь в заключении.

– У деда была 58-я статья – это враг народа, – рассказал Олег Ермеков. – Еще ему вменяли шпионаж в пользу Японии и вредительство в научной терминологии. Он писал учебники по высшей математике на казахском языке. Он хотел, чтобы казахи, которые не знают русского, могли изучать науку на своем родном языке. Под пытками дед признался в японском шпионаже.

Большинство участников «круг­лого стола» отметили, что в числе их родных есть те, кто попал в жернова политических репрессий. Одних раскулачили, других депортировали в Казахстан, третьих безвинно осудили и отправили отбывать наказание в Карлаг. Среди последних был отец профессора Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Жамбыла Артыкбаева.

– В прошлом году в вузе меня попросили написать статью о Льве Гумилеве, – сказал профессор Артыкбаев. – Я стал копаться в его биографии и отыскал один интересный факт. С 1949 по 1951 год Гумилев находился в Карлаге. Там он писал, что через казахский учил другие тюркские языки. Оказалось, что осваивать язык ему помогал казах по имени Омар, нары которого стояли рядом. Я заинтересовался, ведь моего отца тоже зовут Омар, и он был в Карлаге как раз в то время, когда был и Гумилев.

Официально считается, что тем самым учителем казахского языка был отец Олжаса Сулейменова. Его имя – Омар. Однако профессор Артыкбаев хочет с помощью своих студентов отыскать информацию о том, чьим же родственником был тот самый сокамерник историка и востоковеда Льва Гумилева.

С докладами о судьбе тех, кто попал в жернова сталинских репрессий, выступили историки, студенты и старшеклассники. Кроме того, в рамках «круглого стола» прошла презентация новой книги краеведа Юрия Попова, которая называется «Каркаралинское красное колесо». Она рассказывает о жителях степного городка Каркаралы, как коренных, так и насильственно переселенных, которые стали жертвами политических репрессий. Книга основана на реальных событиях и архивных документах.

После «круглого стола» его участники посетили Музей жертв политических репрессий и голода, который находится в поселке Долинка. Вернувшись в Караганду, они отправились в театр им. Станиславского, где посмотрели драму об узницах женского лагеря «А.Л.Ж.И.Р.». Ее карагандинским зрителям представил Тбилисский государственный академический русский театр им. А. Грибоедова.

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