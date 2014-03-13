Забытое имя, или Возвращение Всеволода Теляковского

Культура
935

Осколок «Серебряного века»

Кастеевский музей, как его с любовью называют алматинцы, можно сказать, возродил имя талантливого художника, одного из создателей театрально-декорационного искусства Казахстана Всеволода Владимировича Теляковского, впервые широко представив его работы, которые долгие годы хранились в запасниках музея.

Как говорит заместитель директора по научной работе, кандидат искусствоведения Светлана Кобжанова, одна из задач музея как раз и стоит в показе маленьких драгоценностей из его фондов.

Такой драгоценностью стала и нынешняя выставка, открывшая посетителям не только великолепного художника, но и во многом уникальную личность, каким был Всеволод Теляковский.

Достаточно сказать, что его отец, Владимир Аркадьевич Теляковский, был последним директором императорских теат­ров в Петербурге, смещенным со своего поста в 1917 году решением Временного правительст­ва. Можно представить, в каком окружении рос и воспитывался Всеволод Владимирович.

«Дом у директора императорских театров был богат и знатен, – писал в своих воспоминаниях о Теляковском казахстанский писатель Юрий Домбровский. – Один из самых аристократических салонов столицы. Мне как-то пришлось видеть у Всеволода Владимировича среди семейных фотографий несколько снимков этого дома: кабинет генерала, личные комнаты, гостиная – все в гобеленах, картинах и коврах, в бронзе и старинной мебели».

В доме Теляковских бывал весь цвет русской культуры того времени. Отец будущего художника был не только высокопоставленным царским чиновником, но и прекрасным музыкантом, зачастую играл в четыре руки на рояле с самим Рубинштейном. На званых вечерах, где собирались известные актеры и музыканты, не однажды пел Федор Шаляпин.

Первые уроки живописи Всеволод Теляковский брал у таких знаменитых художников, как Константин Коровин и Александр Головин, ведущих декораторов императорских театров, с ранней юности впитав традиции русского искусства рубежа веков, так называемого Серебряного века.

Позже Теляковский продолжил учебу во Франции у известного художника Мориса Дени, ученика Гогена, и графика Феликса Валлоттона. Но состояться как художнику ему помешала революция, для которой он оказался всего лишь одним из «бывших» – потомок старинного дворянского рода, Всеволод Владимирович был слишком интеллигентен, слишком талантлив, чтобы вписаться в рабоче-крестьянскую пролетарскую обстановку. Как ни трудно догадаться, в Казахстане он оказался не по своей воле.

Роковым для семьи Теляковских стал день 1 декабря 1934 года, когда в Ленинграде был убит Киров. Тогда начались массовые репрессии. Всеволод Теляковский был осужден 7 марта и в этом же месяце вместе с сестрой Ириной Красовской и ее мужем выслан в Казахстан. Так, в возрасте сорока одного года началась другая жизнь художника и новый этап его творчества, связанный с Казахстаном, который продлился более 25 лет. 

Поначалу Всеволод Владимирович работал в Атбасарском городском и областном Актюбинском музыкально-драматическом театрах, затем, когда в Алма-Ате начали открываться театры, приехал в наш город. Был художником-декоратором в театре оперы и балета, а когда Наталья Сац организовала Театр юного зрителя, стал работать в нем главным художником. За эти годы Теляковским было создано немало декораций и эскизов костюмов к различным спектаклям. Об этом перио­де его жизни рассказано в книге Людмилы Мананниковой «Я родом из ТЮЗа». 

...Чтобы имя Всеволода Теляковского вернулось из забытия, много сделала и куратор выставки, руководитель цент­ра классического зарубежного искусства Государственном музее искусств им. А. Кастее­ва Галина Сырлыбаева, которая буквально по крупицам воссоздавала жизнь Всеволода Теляковского, назвав его «удивительным человеком с удивительной судьбой».

– Эта выставка – дань памяти художнику, чья судьба сложилась далеко не так, как он задумывал ее сам, – сказала Галина Николаевна, – но и в этих обстоятельствах Всеволод Теляковский сумел сохранить себя как личность и остался верен своему пути – пути труженика, творца и созидателя. В апреле 1961 года уже немолодым человеком Теляковский вернулся в родной Ленинград, где через два года умер.

Всеволод Владимирович щед­ро поделился с Казахстаном антикварными работами, которые достались ему по наследству от родителей, передав в дар музея искусств 94 произведения русского и западноевропейского искусства.

«Теляковская» галерея

Так, шутя, обыграв название Третьяковской галереи, назвал картины, подаренные ему художником, Юрий Домбровский, ведь Всеволод Теляковский был не только талантливым театральным художником, но и первым профессиональным живописцем, обратившимся к казахскому эпосу.

Полная серия из десяти полотен – «Жалбыр», «Ер-Таргын», «Кыз-Жибек» и других – впервые представлена в музейной экспозиции. Правда, частично картины Теляковского экспонировались на выставке изобразительного искусства, проходившей в рамках Декады казахского искусства и литературы в Москве в 1958 году, представляя театрально-декорационное искусство республики. 

Среди этой серии – великолепный «Акын», холст поразив­ший когда-то не только Домбровского, но и работавшего в годы войны в Алма-Ате Сергея Эйзенштейна. Юрий Домбровский впервые увидел эту картину в доме литературного и театрального критика, сценариста Льва Игнатьевича Варшавского.

«Акын сидел на холме, он пел и слегка раскачивался в такт своей песне. И с этого неосознанного, но широкого движения начиналась вся ритмическая линия картины, изгибы травянистых холмов, поворот могучей шеи верблюда, линия голов слушателей. Песня как бы лепила формы, создавала видимость. И все на этой картине было оркестровано в ее ключе. Даже овцы – волнистые спины их были тоже ее частью. Под стать ей была и палитра художника – зеленоватый тонкий свет луны, прозрачная чернота неба, темная листва дерева с синевой и прозеленью, неяркое свечение меха и малинового бархата на опушках и верхах казахских шапок». 

А вот как вспоминает Юрий Домбровский самого Всеволода Владимировича.

«Я знал Теляковского что-то около двадцати лет. Но для меня что в 50, что в 70 он оставался человеком одного и того же возраста – худощавым, невысоким, с тонкими чертами лица, с ясным взглядом светлых глаз, одетый с какой-то почти стерильной скромнос­тью и опрятностью. Он ничем не блистал и вообще не был из тех, кто запоминается с первой встречи. Об искусстве же, художниках, своих художественных принципах он говорить не любил, хотя если спрашивали, отвечал и пояснял. 

…Вся жизнь Всеволода Владимировича прошла на сцене. ...О сценическом пространстве он знал все. Он мог его сжать, уничтожить или раздвинуть до бесконечности. Мог создать в узкой сценической коробке снежную пустыню, завертеть метель, расстелить настоящее половецкое поле, такое, чтобы небо смыкалось со степью. Он мог создать и реку, и заречную даль, и избушки на этой стороне реки и огоньки на той. Но, вероятно, хуже или лучше это умели делать и другие алма-атинские театральные художники. Но что его, безусловно, выделяло, ставило выше всех этих декораторов, хотел он этого или нет, знал об этом или не знал – это безусловное и безукоризненное чувство стиля. И даже не чувство, а чутье».

Кто знает, может, это чутье и делает талантливого человека творцом?

В 1959 году Теляковский создал серию из четырех натюрмор­тов – «Утро», «День», «Вечер», «Ночь», в которой символически показал красоту, изобилие и щедрость южной природы. Они также впервые представлены на выставке.

Кроме того, на ней можно увидеть и другие уникальные материалы: фотографии Всеволода Теляковского, членов его семьи из личного архива художника, которые еще тоже нигде не были опубликованы. Впервые широко представлены многочисленные эскизы декораций и костюмов к различным постановкам как классического, так и национального репертуара. 

Костюм для Прекрасной дамы

Как рассказала Галина Сырлыбаева, в музее хранится 137  эскизов костюмов и декораций к различным спектаклям, выполненных Всеволодом Теляковским. Он всю жизнь работал над книгой, которую сам называл «костюмерной книгой», где было им создано сотни рисунков исторических костюмов, начиная с ХVи до ХХ века.

– Впервые об этой книге я прочитала у Домбровского и Льва Варшавского, – говорит Галина Николаевна, – и решила заняться ее поисками. Но в Казахстане книги не оказалось, у ныне живущих родственников Теляковского в Петербурге ее тоже не было, но как потом я узнала, много лет назад эти рисунки были переданы в Санкт-Петербургскую театральную библиотеку, и сейчас там хранится 346 рисунков исторических костюмов, созданных Теляковским.

Это, конечно, был титанический труд – представьте, 346 листов, и на каждом листе по 5–6 фигур в костюмах различных эпох! Причем выполнены рисунки очень тонко в технике акварели, туши и карандаша. Кстати, в книге есть и казахские костюмы, детали вооружения казахских воинов, старинные национальные украшения и одежда. 

– Конечно, если бы сегодня нашелся спонсор, и эта книга была бы опубликована, она могла стать очень хорошим подспорьем для современных театральных художников, потому что там очень подробно, в деталях воспроизведены совершенные, казалось бы, мелочи – какие-то аксессуары, строчки на одежде, даже пуговицы! – отметила Галина Сырлыбаева.

На открытии выставки консул РФ в Казахстане Ирина Переверзева высказала мысль о том, что Россия присылала в эти края лучших. 

– Какими судьбами, какими сложными путями эти люди оказывались в Казахстане! Кто-то находил здесь приют во время эвакуации, кто-то просто бежал, чтобы спастись от репрессий в России, кого-то присылали сюда не по своей­ воле. Но так или иначе, для всех них Казахстан стал второй родиной, он дал им приют, Казахстан дал им надежду, дал пищу для творчест­ва. Вот и сегодня мы прикоснулись к творчеству человека, для которого Казахстан тоже стал вторым домом.

Это действительно тот случай, когда Казахстан не только сохранил, но открыл для России русского художника.

Елена БРУСИЛОВСКАЯ 

Популярное

Все
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Все пути ведут в... центр качества дорожных активов
Вечерние концерты с участием талантливых горожан проходят в Шымкенте
Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
В Англии ищут главного тренера сборной по объявлению
Новый мясоцех заработал в Северном Казахстане
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Президент Аргентины высказался о величии Месси, а также сравнил его с Пеле
Антикор выявил миллиардные нарушения в сфере строительства дорог
В Астане начался первый молодежный Конвент от Жаңа адамдар
Суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина
На Дональда Трампа было совершено покушение
ФБР обнародовало имя стрелявшего в Трампа
Премьер поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией
Глава государства решительно осудил покушение на Дональда Трампа
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ

Читайте также

До 5-х Всемирных игр кочевников осталось 50 дней
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведае…
Музыковеды и художники-реставраторы востребованы на рынке т…
Ерназар Жубан завоевал первую премию на «Славянском базаре»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]