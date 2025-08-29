Семей – единственный город Казах­стана,­ в котором до сих пор сохранились брандмауэр­ные стены. Семипалатинск

в XIX веке был в основной массе деревянным, поэтому распространение пожара было чрезвычайно опасным. Кирпичные же стены задерживали распространение огня. Многие семейчане думают, что это остатки старинных зданий, и даже пристраивают к ним стены и сооружают подсобные помещения. Возраст у стен солидный – 200 лет.

Как рассказал председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов, они устанавливались по квадратам, чтобы пламя не перекидывалось на соседние кварталы. Многие такие стены можно обнаружить, например, в районе Татарского края. Однако в 1902 году даже усилия пожарных и брандмауэры не спасли Татарскую слободу от разрушительного пожара. Огонь уничтожил многие деревянные строения, подворья; погибли домашние животные и пострадали люди.

– Можно с уверенностью сказать, что стену возводили три человека и делали перерыв на перекур через каждые три ряда кладки. Разбирая одну из стен, я через каждые три ряда обнаруживал по три самокрутки в растворе. То есть рабочие тут же складывали самокрутки и продолжали работу, – рассказывает Марат Сасанов.

В позапрошлом веке пожарным было нелегко: обычный пожарный брандспойт весил до 70 кг и сапоги пожарного – не меньше 10 кг. А еще почти все пожарные носили густые усы. Это была не просто дань моде – у усов было практичес­кое применение. В сильном дыму пожарный затыкал нос кончиками собственных усов, используя их как примитивный, но вполне действенный фильтр.