Депутаты Парламента на совместном заседании палат под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова заслушали послание Конституционного суда, а также утвердили отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Первым вопросом парламентарии заслушали послание Конституционного суда «О состоянии конституционной законности в РК».

– На сегодня мы получили более 10,5 тысячи обращений граждан, и почти треть из них – только за последние полтора года. Преобладающее большинство касается норм уголовного, административного, гражданского, земельного, налогового и социального законодательства. Многие обращения содержат конкретные предложения по совершенствованию законодательства, а также запросы на правовое разъяснение норм действующего законодательства, – пояснила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.

При этом, по ее словам, конституционная законность во многом связана с качественным нормотворчеством. С начала своей деятельности орган конституционного контроля принял около 400 постановлений. В настоящее время 14 итоговых решений по результатам проверки норм законов и других нормативных правовых актов находятся в процессе исполнения государственными органами. По итогам доклада парламентарии приняли к сведению послание Конституционного суда.

Далее депутаты Парламента заслушали отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. С докладами выступили министр финансов Мади Такиев и председатель ВАП Алихан Смаилов.

На фоне продолжающихся глобальных экономических изменений, включая геополитическую напряженность, волатильность на сырьевых рынках и сохраняющееся инфляционное давление, вопросы устойчивости национальной экономики становятся особенно актуальными. Казахстан как открытая экономика, безусловно, подвержен влиянию внешних факторов. Вместе с тем Главой государства поставлена задача достичь шестипроцентного экономического роста в ближайшие несколько лет. В связи с этим сенатор Евгений Больгерт интересуется, как Кабмин оценивает текущее состояние нашей экономики с точки зрения устойчивости и сбалансированности роста и за счет каких ресурсов и инструментов будут обеспечиваться эти 6% экономического роста?

В свою очередь Премьер-министр Олжас Бектенов отметил: несмотря на тревожные внешние факторы, Правительство намерено эти темпы сохранить и более того – наращивать показатели. В условиях меняющейся глобальной экономической ситуации Казахстан сохраняет стабильные финансово-экономические показатели. Глава Кабмина назвал позитивным сигналом увеличение объемов кредитования бизнеса банками второго уровня. Показатели в этом году выросли на 16% по сравнению с прошлым. Среди отраслей драйверами экономического развития стали строительный сектор, транс­порт и складирование, обрабатывающая промышленность и торговля.

– Это основные отрасли, которые сейчас обеспечивают динамичный рост. Теперь наша основная задача – все эти темпы и показатели сохранить и более того – наращивать. Для этого Правительством проводится целенаправленная работа по укреп­лению, в том числе бюджета развития. Благодаря проводимой налоговой реформе ожидаем со следующего года значительного увеличения финансирования на инфраструктурное развитие, что создает предпосылки для долгосрочного устойчивого роста, – отметил Олжас Бектенов.

Немало вопросов парламентариев было посвящено сырьевой зависимости экономики Казахстана. По словам Олжаса Бектенова, Правительство Казахстана сконцентрировано на реализации крупных индустриальных проектов в приоритетных отрас­лях. Он привел ряд примеров, демонстрирующих структурное изменение экономики в сторону отхода от сырьевой зависимости. Среди таких проектов – глубокая переработка пшеницы и кукурузы, углехимия, а также завод по производству полиэтилена и бутадиена. Глава Кабмина напомнил, что в нефтегазохимии по прямому поручению и под контролем Президента построен и введен в эксплуатацию крупный завод по производству полипропилена.

– Сейчас он уже вышел на проект­ную мощность, и показатели неплохие. Это меняет структуру экономики нашей страны. Таких проектов сейчас на очереди немало – это завод по производству полиэтилена, бутадиена и другие. Работу в этом направлении я держу на постоянном контроле, и мы будем ее реализовывать, – пояс­нил глава Правительства.

Говорилось и о бюджетной дисциплине. В своем содокладе депутат Мажилиса Уласбек Садибеков подчеркнул, что, несмот­ря на освоение средств, качество бюджетного процесса по-прежнему остается на недостаточном уровне.

– Экономические показатели подтверждают данную тенденцию. По итогам года рост ВВП составил 4,8 процента, что ниже как прогнозируемого Правительством уровня (5,3 процента), так и прошлогоднего фактического значения (5,1 процента). Это означает, что бюджетные вливания не обеспечили достаточной отдачи в реальном секторе. Причины необходимо искать в качестве формирования и исполнения самого бюджета, – заявил мажилисмен.

Уласбек Садибеков напомнил, что с этого года в силу вступил Бюджетный кодекс в новой редакции. Его нормы направлены на усиление персональной ответственности администраторов бюджетных программ всех уровней – за неосвоение, несвоевременную реализацию проектов и отсутствие результатов. Также вводятся обязательные предварительная и последующая оценки эффективности расходов.

За последние годы в Казахстане значительно увеличились расходы на социальную помощь и меры содействия занятости населения, что говорит о растущих обязательствах государства. Так, в 2023 году на эти цели было выделено 195 млрд тенге, а в 2024 году эта сумма возросла до 208 млрд тенге. Однако, считает сенатор Бекболат Орынбеков, количественный рост финансирования не всегда сопровождается качест­венными изменениями.

– Например, сегодня прекратили деятельность свыше 45 процентов получателей грантов стимулирования предпринимательской инициативы среди социально уязвимых групп населения в 2022–2023 годах. По программе «Молодежная прак­тика» из 30 тысяч участников в 2024 году смогли устроиться на постоянную работу 3,5 тысячи, что демонстрирует низкую эффективность. Такая же ситуация и по программе «Серебряный возраст». По программе адрес­ной социальной помощи (далее – АСП) выявлены 15 семей – получателей АСП, владеющих объектами недвижимос­ти от 6 до 12, у 1,5 тысячи семей – получателей данной помощи имеется коммерческая недвижимость. Очевидно, что текущие подходы в поддержке занятости и адресной социальной помощи нуждаются в пересмотре, – отметил депутат и поинтересовался, каковы планы Кабмина по повышению эффективнос­ти мер содействия занятости населения и совершенствованию социальной помощи, в том

числе АСП.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова отметила, что ведомство уже пересматривает механизмы начисления адресной социальной помощи в связи с тем, что среди получателей АСП были выявлены владельцы нескольких коттеджей, коммерческой недвижимости и другие небедные граждане.

– Вы знаете, что это было поручение Главы государства учитывать при назначении АСП не только доходы, но и расходы. Сегодня эта методология уже утверждена приказом. Также мы внедрили механизм получения согласия претендентов на дос­туп к банковской тайне. Сейчас ожидаем, что все банки второго уровня начнут предоставлять сведения о расходах граждан на цифровую платформу Национального банка, – ответила Светлана Жакупова, подчеркнув, что даже без изменения методики по результатам цифрового мониторинга активности получателей АСП уже удалось сэкономить бюджетных 40 млрд тенге, количество получателей АСП при этом сократилось более чем на 100 тыс. – с 330 тыс. до 228 тыс. человек.

В ходе обсуждения парламентарии также поднимали вопросы снижения собственных доходов в республиканский бюджет, расходов на обслуживание и погашение госдолга. Также парламентарии адресовали ответственным госорганам вопросы о несоответствии между масштабами приватизации республиканской собственности и ее отражением в бюджете и Нацфонде, снижении доли частных инвестиций и мерах Правительства по восстановлению инвестиционной активности и поддержке производственного сектора, причинах неэффективности базовой ставки в сдерживании инфляции, а также другие.

Кроме того, по отчетам об исполнении республиканского бюджета выступили фракции шести политических партий, представленных в Парламенте. Партийные фракции НПК, ОСДП и «Ак жол» в Мажилисе проголосовали против, «Ауыл», «Respublica» и «Amanat» – за утверждение рассмотренных документов.

По итогам прений парламентарии приняли решение утвердить отчеты Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Парламент совместно с госорганами выработал и направил в Правительство рекомендации по решению

выявленных проблем.

В заключение заседания парламентарии утвердили обновленный состав Парламентской комиссии по мониторингу реа­лизации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК. В нее вошли депутаты Мажилиса Серик Ерубаев и Ирина Смирнова.