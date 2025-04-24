Для повышения стабильности экономики

Об основных показателях развития газовой отрасли доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов. По данным Минэнерго, в прошлом году получено 28,7 млрд кубов товарного газа. План производства на 2025-й – 29,4 млрд. За I квартал нынешнего года произведено 7,3 млрд.

Как сообщил спикер, на внутренний рынок в 2024 году было поставлено 21,2 млрд кубов. Прогнозный объем потребления голубого топлива на 2025-й – порядка 21,3 млрд кубометров. Соглас­но прогнозному газовому балансу РК, объем выработки товарного газа будет устойчиво расти: с 28,7 млрд кубомет­ров в 2024-м до 34,6 млрд – к 2030-му.

– Сегодня Казахстан последовательно наращивает геологоразведочные работы. В настоящее время имеются соглашения QazaqGaz на проведение геологоразведки силами потенциальных инвесторов: с АО «Нефтяная компания «КОР» – на участках «Аккудук» и «Шалкар», Chevron (США) – на участке КТ-III, ТОО «КазАзот» – на участке Северный-2. Также ведутся переговоры c АО «СНПС-Актобемунайгаз» по участку Северный-1, – доложил глава Минэнерго.

Кроме того, потенциальный инвестор Gas Solution проявляет интерес к участкам «Самтыр Северный» и «Самтыр Южный». По предварительной оценке, совокупные ресурсы газа по всем вышеуказанным проектам составляют около 535,5 млрд кубов суммарной стои­мостью 200 млрд тенге.

С 2026 по 2030 год начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью один и 2,5 млрд куби­ческих метров в год, Карачаганакского месторождения ежегодной мощностью 4 млрд кубов, а также завода КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров в год.

Ерлан Аккенженов также доложил о цифровизации и законодательных реформах в газовой отрасли, проектах развития газотранспортной системы и газификации республики, проблеме растущего дефицита сжиженного неф­тяного газа (СНГ) на внутреннем рынке.

По словам министра, Минэнерго ежемесячно распределяет около 130 тыс. тонн сжиженного газа по регионам. Однако этого недостаточно – текущая потребность превышает предложение на 25–30 тыс. тонн (нехватка в 23%).

Основная причина растущего спроса – увеличение числа автомобилей с газобаллонным оборудованием. По данным МВД, в 2024 году количество таких транспортных средств достигло 677 тыс. единиц. Дополнительное давление на рынок создает ценовая привлекательность сжиженного нефтяного газа. Из-за установленных на него низких оптовых цен автолюбители массово переходят на газ, особенно в приграничных регионах, где это топливо значительно дешевле, чем в соседних странах. Это стимулирует неконтролируемый рост потребления и повышает риск нелегального вывоза топлива.

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов рассказал о ключевых инфраструктурных и геологоразведочных проектах компании.

– В социальной сфере по поручению Главы государства в Шымкенте и Западно-Казахстанской области запущен пилотный проект «Социальный кошелек» – цифровой инструмент для предоставления скидок до 24 процентов на природный газ получателям адресной и жилищной помощи через приложение eGov Mobile. После тестирования проект планируется масштабировать на всю страну, – сообщил спикер.

Кроме того, в Шымкенте для улучшения контроля и повышения эффективности использования товарного газа осуществлен проект цифровизации учета. По словам Санжара Жаркешова, проект продемонстрировал ощутимые результаты: оцифровано 98% абонентов и объектов газотранспортной системы, дебиторская задолженность снижена на 47%, потери газа сокращены на 34%. В дальнейшем и эту инициативу планируется масштабировать на всю территорию Казахстана.

О цифровизации отрасли доложил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин, о газификации в регионах – акимы областей.

Резюмируя обсуждение, Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на сохранении мировой тенденции роста потребления природного газа как наиболее экологичного углеводородного топлива. В Казахстане газ является социально значимым ресурсом, влияющим на качество жизни граждан, обеспечение устойчивости экономики и развитие регионов.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность развития газовой отрасли и поручил обеспечить надежное газоснабжение населения, модернизировать инфраструктуру и расширить разведку новых месторождений. Наша страна обладает значительным газовым потенциалом. Объем подтвержденных запасов природного газа в Казахстане составляет порядка четырех триллионов кубометров, однако освоение этих ресурсов требует системного подхода, новых инвестиций, современной инфраструктуры и долгосрочной стратегии, – отметил Олжас Бектенов. – А кроме того, и обновления научной базы в исследовании недр и оцифровке геологической информации для эффективного привлечения инвесторов.

В приоритете – строительство газоперерабатывающих заводов. Их ввод в эксплуатацию позволит не только повысить добавленную стоимость продукции, но и сократить зависимость от импорта газа, а также обеспечить загрузку смежных отраслей.

– В целом по стране охват газификацией на сегодня достигает 62,4%, к 2030 году планируется его довести до 65%. С этой целью в настоящее время идет осуществление таких крупных проектов, как строительство второй «нитки» магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и газопровода Талдыкорган – Ушарал, – отметил Премьер-министр и дал ряд поручений заинтересованным госорганам.

Мир узнает нашу страну

Казахстан увеличил число объектов в Национальном перечне нематериального культурного наследия. Об этом на заседании Правительства доложила министр культуры и информации Аида Балаева. В результате пересмотра и обновления перечня их число увеличилось с 45 до 79 объектов, из которых 14 уже внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 25 тыс. объек­тов историко-культурного наследия.

Министр доложила о ряде актуальных проблем, которые препятствуют сохранению и развитию культурного и документального наследия по стандартам ЮНЕСКО. Так, по словам Аиды Балаевой, поскольку объекты международного значения находятся на территориях областей, обеспечивать их сохранность и развитие должны региональные акиматы. Однако близ древних городищ Талгар и Карамерген в Алматинской области, Койлык в Жетысуской области, Актобе, Кулан, Костобе и Орнек – в Жамбылской, а также у комплекса Акыртас отсутствуют маркировка, законно оформленные областными акиматами охранные и буферные зоны.

– При ненадлежащем ­оформлении памятники, включенные в список ­ЮНЕСКО, зачастую воспринимаются как заброшенные или незначимые объек­ты, – подчеркнула министр.

Кроме того, в Казахстане отсутствуют какие-либо программы и обучающие курсы по подготовке специалистов в области управления культурным наследием, а уровень вовлеченности местных сообществ в эту деятельность крайне низок. Местные исполнительные органы практически не поддерживают носителей нематериального культурного наследия, передающих свои знания молодому поколению. Министр также отметила слабое взаимодействие институциональных структур, управляющих объектами культурного наследия.

В связи с этим ведомство планирует подготовить проект плана по сохранению и развитию культурного наследия. Как пояснила Аида Балаева, он включает системные меры по трем основным направлениям, охватывающим работу на местном и международном уровнях, в соответствии с принципами ЮНЕСКО.

Первое – комплексная работа с памятниками Казахстана, находящимися под защитой ЮНЕСКО в соответствии с принципами Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Второе – сохранение и поддержка нематериального, или «живого» культурного наследия в соответствии с принципами Конвенции ЮНЕСКО. Третье – сохранение, обеспечение доступности и признание документального наследия в рамках программы ЮНЕСКО «Память мира».

О сохранении и продвижении культурного наследия под эгидой ­ЮНЕСКО проинформировали генеральный сек­ретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Жанар Шайменова, генеральный директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов и член Национального комитета всемирного наследия, кандидат исторических наук Дмитрий Воякин.

– Мы по праву гордимся памятниками, уже получившими мировое признание. Каждый из них обладает уникальной исторической ценностью. Это мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, петроглифы Тамгалы, городища Каялык, Талгар, Акыртас и другие. Это визитные карточки нашей страны. Мы должны сделать их центрами туристического притяжения. Важно, чтобы об этих памятниках знали во всем мире, – сказал Олжас Бектенов.

В Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошли исполнение кюев, қазақ күресі, игра асық ату, обряд «Беташар», танец «Ортеке» и другие. Это яркие примеры уникальности нашей культуры, которые могут рассказать о стране, народе и традициях.

Премьер-министр отметил повышение интереса со стороны иностранных туристов к историческим ценностям и культурным истокам Казахстана. Самое важное – интерес проявляет и казах­станская молодежь, возрождая народные промыслы и обряды. Молодые казахстанцы записывают фольклорные подкасты, создают современные интерпретации народных костюмов, а также тянутся к казахской символике в музыке и спорте. Олжас Бектенов подчеркнул, что этим процессам Правительство будет постоянно оказывать всемерную поддержку.

На заседании Правительства обозначена важность продолжения работы по расширению присутствия Казахстана в списках ЮНЕСКО. Нужно уделить внимание внесению нематериального наследия в виде практики обучения ремеслам и сохранения обрядов. Также следует продолжить подготовку новой транснациональной номинации – «Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор» совместно с Азербайджаном, Ираном, Россией и Туркменистаном.

В реестр «Память мира» несколько дней назад была включена рукопись «Хандар шежіресі». Это не только факт признания ценности данного документа, но и инструмент для его международной охраны, дальнейшего изучения и популяризации.

– Письменные источники по Золотой Орде, Казахскому ханству, хроники Великого шелкового пути, о становлении независимого Казахстана – это часть мировой исторической памяти. И наша задача – не только сохранить, но и продвигать их, как свидетельства вклада Казахстана в развитие мировой цивилизации. Через такие документы, признанные исторические и культурные объекты повышается интерес к Казахстану, продвигается имидж республики, укрепляется наша идентичность. Именно поэтому Глава государства поручил активизировать работу в данном направлении. Для чего требуется четкое комплексное межведомственное взаимодействие и бережное отношение к своему прошлому, памятникам, культурному наследию, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопросов сохранения и продвижения культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО Премьер-министр дал ряд поручений.