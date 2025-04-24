Задачи, не терпящие отлагательств

Правительство
0
Марина Демченко
специальный корреспондент

Развитие газовой отрасли, вопросы сохранения и продвижения культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова

инфографика предоставлена пресс-службой Правительства

Для повышения стабильности экономики

Об основных показателях развития газовой отрасли доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов. По данным Минэнерго, в прошлом году получено 28,7 млрд кубов товарного газа. План производства на 2025-й – 29,4 млрд. За I квартал нынешнего года произведено 7,3 млрд.

Как сообщил спикер, на внутренний рынок в 2024 году было поставлено 21,2 млрд кубов. Прогнозный объем потребления голубого топлива на 2025-й – порядка 21,3 млрд кубометров. Соглас­но прогнозному газовому балансу РК, объем выработки товарного газа будет устойчиво расти: с 28,7 млрд кубомет­ров в 2024-м до 34,6 млрд – к 2030-му.

– Сегодня Казахстан последовательно наращивает геологоразведочные работы. В настоящее время имеются соглашения QazaqGaz на проведение геологоразведки силами потенциальных инвесторов: с АО «Нефтяная компания «КОР» – на участках «Аккудук» и «Шалкар», Chevron (США) – на участке КТ-III, ТОО «КазАзот» – на участке Северный-2. Также ведутся переговоры c АО «СНПС-Актобемунайгаз» по участку Северный-1, – доложил глава Минэнерго.

Кроме того, потенциальный инвестор Gas Solution проявляет интерес к участкам «Самтыр Северный» и «Самтыр Южный». По предварительной оценке, совокупные ресурсы газа по всем вышеуказанным проектам составляют около 535,5 млрд кубов суммарной стои­мостью 200 млрд тенге.

С 2026 по 2030 год начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью один и 2,5 млрд куби­ческих метров в год, Карачаганакского месторождения ежегодной мощностью 4 млрд кубов, а также завода КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров в год.

Ерлан Аккенженов также доложил о цифровизации и законодательных реформах в газовой отрасли, проектах развития газотранспортной системы и газификации республики, проблеме растущего дефицита сжиженного неф­тяного газа (СНГ) на внутреннем рынке.

По словам министра, Минэнерго ежемесячно распределяет около 130 тыс. тонн сжиженного газа по регионам. Однако этого недостаточно – текущая потребность превышает предложение на 25–30 тыс. тонн (нехватка в 23%).

Основная причина растущего спроса – увеличение числа автомобилей с газобаллонным оборудованием. По данным МВД, в 2024 году количество таких транспортных средств достигло 677 тыс. единиц. Дополнительное давление на рынок создает ценовая привлекательность сжиженного нефтяного газа. Из-за установленных на него низких оптовых цен автолюбители массово переходят на газ, особенно в приграничных регионах, где это топливо значительно дешевле, чем в соседних странах. Это стимулирует неконтролируемый рост потребления и повышает риск нелегального вывоза топлива.

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов рассказал о ключевых инфраструктурных и геологоразведочных проектах компании.

– В социальной сфере по поручению Главы государства в Шымкенте и Западно-Казахстанской области запущен пилотный проект «Социальный кошелек» – цифровой инструмент для предоставления скидок до 24 процентов на природный газ получателям адресной и жилищной помощи через приложение eGov Mobile. После тестирования проект планируется масштабировать на всю страну, – сообщил спикер.

Кроме того, в Шымкенте для улучшения контроля и повышения эффективности использования товарного газа осуществлен проект цифровизации учета. По словам Санжара Жаркешова, проект продемонстрировал ощутимые результаты: оцифровано 98% абонентов и объектов газотранспортной системы, дебиторская задолженность снижена на 47%, потери газа сокращены на 34%. В дальнейшем и эту инициативу планируется масштабировать на всю территорию Казахстана.

О цифровизации отрасли доложил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин, о газификации в регионах – акимы областей.

Резюмируя обсуждение, Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на сохранении мировой тенденции роста потребления природного газа как наиболее экологичного углеводородного топлива. В Казахстане газ является социально значимым ресурсом, влияющим на качество жизни граждан, обеспечение устойчивости экономики и развитие регионов.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность развития газовой отрасли и поручил обеспечить надежное газоснабжение населения, модернизировать инфраструктуру и расширить разведку новых месторождений. Наша страна обладает значительным газовым потенциалом. Объем подтвержденных запасов природного газа в Казахстане составляет порядка четырех триллионов кубометров, однако освоение этих ресурсов требует системного подхода, новых инвестиций, современной инфраструктуры и долгосрочной стратегии, – отметил Олжас Бектенов. – А кроме того, и обновления научной базы в исследовании недр и оцифровке геологической информации для эффективного привлечения инвесторов.

В приоритете – строительство газоперерабатывающих заводов. Их ввод в эксплуатацию позволит не только повысить добавленную стоимость продукции, но и сократить зависимость от импорта газа, а также обеспечить загрузку смежных отраслей.

– В целом по стране охват газификацией на сегодня достигает 62,4%, к 2030 году планируется его довести до 65%. С этой целью в настоящее время идет осуществление таких крупных проектов, как строительство второй «нитки» магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и газопровода Талдыкорган – Ушарал, – отметил Премьер-министр и дал ряд поручений заинтересованным госорганам.

Мир узнает нашу страну

Казахстан увеличил число объектов в Национальном перечне нематериального культурного наследия. Об этом на заседании Правительства доложила министр культуры и информации Аида Балаева. В результате пересмотра и обновления перечня их число увеличилось с 45 до 79 объектов, из которых 14 уже внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 25 тыс. объек­тов историко-культурного наследия.

Министр доложила о ряде актуальных проблем, которые препятствуют сохранению и развитию культурного и документального наследия по стандартам ЮНЕСКО. Так, по словам Аиды Балаевой, поскольку объекты международного значения находятся на территориях областей, обеспечивать их сохранность и развитие должны региональные акиматы. Однако близ древних городищ Талгар и Карамерген в Алматинской области, Койлык в Жетысуской области, Актобе, Кулан, Костобе и Орнек – в Жамбылской, а также у комплекса Акыртас отсутствуют маркировка, законно оформленные областными акиматами охранные и буферные зоны.

– При ненадлежащем ­оформлении памятники, включенные в список ­ЮНЕСКО, зачастую воспринимаются как заброшенные или незначимые объек­ты, – подчеркнула министр.

Кроме того, в Казахстане отсутствуют какие-либо программы и обучающие курсы по подготовке специалистов в области управления культурным наследием, а уровень вовлеченности местных сообществ в эту деятельность крайне низок. Местные исполнительные органы практически не поддерживают носителей нематериального культурного наследия, передающих свои знания молодому поколению. Министр также отметила слабое взаимодействие институциональных структур, управляющих объектами культурного наследия.

В связи с этим ведомство планирует подготовить проект плана по сохранению и развитию культурного наследия. Как пояснила Аида Балаева, он включает системные меры по трем основным направлениям, охватывающим работу на местном и международном уровнях, в соответствии с принципами ЮНЕСКО.

Первое – комплексная работа с памятниками Казахстана, находящимися под защитой ЮНЕСКО в соответствии с принципами Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Второе – сохранение и поддержка нематериального, или «живого» культурного наследия в соответствии с принципами Конвенции ЮНЕСКО. Третье – сохранение, обеспечение доступности и признание документального наследия в рамках программы ЮНЕСКО «Память мира».

О сохранении и продвижении культурного наследия под эгидой ­ЮНЕСКО проинформировали генеральный сек­ретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Жанар Шайменова, генеральный директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов и член Национального комитета всемирного наследия, кандидат исторических наук Дмитрий Воякин.

– Мы по праву гордимся памятниками, уже получившими мировое признание. Каждый из них обладает уникальной исторической ценностью. Это мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, петроглифы Тамгалы, городища Каялык, Талгар, Акыртас и другие. Это визитные карточки нашей страны. Мы должны сделать их центрами туристического притяжения. Важно, чтобы об этих памятниках знали во всем мире, – сказал Олжас Бектенов.

В Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошли исполнение кюев, қазақ күресі, игра асық ату, обряд «Беташар», танец «Ортеке» и другие. Это яркие примеры уникальности нашей культуры, которые могут рассказать о стране, народе и традициях.

Премьер-министр отметил повышение интереса со стороны иностранных туристов к историческим ценностям и культурным истокам Казахстана. Самое важное – интерес проявляет и казах­станская молодежь, возрождая народные промыслы и обряды. Молодые казахстанцы записывают фольклорные подкасты, создают современные интерпретации народных костюмов, а также тянутся к казахской символике в музыке и спорте. Олжас Бектенов подчеркнул, что этим процессам Правительство будет постоянно оказывать всемерную поддержку.

На заседании Правительства обозначена важность продолжения работы по расширению присутствия Казахстана в списках ЮНЕСКО. Нужно уделить внимание внесению нематериального наследия в виде практики обучения ремеслам и сохранения обрядов. Также следует продолжить подготовку новой транснациональной номинации – «Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор» совместно с Азербайджаном, Ираном, Россией и Туркменистаном.

В реестр «Память мира» несколько дней назад была включена рукопись «Хандар шежіресі». Это не только факт признания ценности данного документа, но и инструмент для его международной охраны, дальнейшего изучения и популяризации.

– Письменные источники по Золотой Орде, Казахскому ханству, хроники Великого шелкового пути, о становлении независимого Казахстана – это часть мировой исторической памяти. И наша задача – не только сохранить, но и продвигать их, как свидетельства вклада Казахстана в развитие мировой цивилизации. Через такие документы, признанные исторические и культурные объекты повышается интерес к Казахстану, продвигается имидж республики, укрепляется наша идентичность. Именно поэтому Глава государства поручил активизировать работу в данном направлении. Для чего требуется четкое комплексное межведомственное взаимодействие и бережное отношение к своему прошлому, памятникам, культурному наследию, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопросов сохранения и продвижения культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО Премьер-министр дал ряд поручений.

#Правительство #заседание

Популярное

Все
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Центр образовательных инноваций
Буйство красок, цветов и чувств
Отважный герой-пограничник
Это сладкое слово «скидка»
Дроппера заставили вернуть деньги потерпевшей
Преобразилась набережная Капшагая
Где лечиться, если нет врачей?
На маршруте – «Литературный автобус»
Наши конники победили на чемпионате Азии по аударыспақ
Растет число жалоб потребителей
С заботой о здоровье ветеранов
Увидели на сцене, чтобы задуматься в жизни
По закону – положено, фактически – недоступно
Защищать права, создавая условия
Осуждены два сотрудника горбольницы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Как убивали Шерзата Болата
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Самородок казахской степи
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Синергия спорта и культуры
Год перемен для Баянаула
Назначен новый посол Казахстана в Украине
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Плотину озера Иссык восстановит новый инвестор
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Время рабочих профессий
Утверждена концепция, касающаяся правовой культуры
Модернизируется система здравоохранения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]