Задержан аким Сатпаева

Известно, что в отношении акима проводится расследование по статье 366 ч2 Уголовного кодекса, передает Kazpravda.kz

Фото с сайта акимата города

– Антикорупционная служба подтверждает, что аким г. Сатпаев задержан в рамках досудебного расследования по ст. 366 ч.2 УК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, – говорится в сообщении Антикора.

Акимом города является Әубәкір Шапағат, 1983 года рождения. С 20 января 2023 года распоряжением акима области Ұлытау назначен акимом города Сатпаев.