Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела

Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по пожару в Almaty Hostel, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры РК
30 ноября 2023 года по пожару в Almaty Hostel начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По поручению генпрокурора уголовное дело принято в производство специального прокурора.
Создана межведомственная следственно-оперативная группа из опытных сотрудников правоохранительных органов.
"Для выяснения причин и условий возникновения пожара проведен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия.
В этот же день прокуроры по подозрению в совершении этого преступления задержали и водворили в ИВС арендатора хостела А. Мухамедъярова.
В рамках расследования будет дана оценка действиям всех людей, имевших отношение к функционированию хостела", – заверили в ГП.
Уголовное дело находится на контроле генпрокурора.
Напомним, ночью 30 ноября 2023 года в одном из хостелов Алматы произошел пожар. В нем на момент ЧП находились 72 человека (в том числе 12 студентов), 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, пятеро пострадали, одного из них госпитализировали.
Из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.
Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.
Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в хостеле в Алматы.
Родственники казахстанцев, погибших при пожаре в хостеле Алматы, получат материальную помощь по 1 млн тенге.