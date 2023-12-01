Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела

30 ноября 2023 года по пожару в Almaty Hostel начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По поручению генпрокурора уголовное дело принято в производство специального прокурора.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из опытных сотрудников правоохранительных органов.

"Для выяснения причин и условий возникновения пожара проведен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия.

В этот же день прокуроры по подозрению в совершении этого преступления задержали и водворили в ИВС арендатора хостела А. Мухамедъярова.

В рамках расследования будет дана оценка действиям всех людей, имевших отношение к функционированию хостела", – заверили в ГП.