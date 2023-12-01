Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела

Происшествия
558
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по пожару в Almaty Hostel, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры РК

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

30 ноября 2023 года по пожару в Almaty Hostel начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По поручению генпрокурора уголовное дело принято в производство специального прокурора. 

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из опытных сотрудников правоохранительных органов.

"Для выяснения причин и условий возникновения пожара проведен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия.

В этот же день прокуроры по подозрению в совершении этого преступления задержали и водворили в ИВС арендатора хостела А. Мухамедъярова.

В рамках расследования будет дана оценка действиям всех людей, имевших отношение к функционированию хостела", – заверили в ГП.

Уголовное дело находится на контроле генпрокурора.

Напомним, ночью 30 ноября 2023 года в одном из хостелов Алматы произошел пожар. В нем на момент ЧП находились 72 человека (в том числе 12 студентов), 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, пятеро пострадали, одного из них госпитализировали.

Из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.

Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". 

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в хостеле в Алматы. 

Родственники казахстанцев, погибших при пожаре в хостеле Алматы, получат материальную помощь по 1 млн тенге. 

 

#расследование #Алматы #Генпрокуратура #пожар #хостел

Популярное

Все
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Производство мяса домашней птицы в РК увеличилось сразу на 27%
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
В аэропорту Астаны внедрят регистрацию по биометрической идентификации
Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане
На западе и севере страны ожидается усиление ветра
Из ничего и будет ничего
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Сколько этносов проживает в Казахстане
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»

Читайте также

Мужчина умер возле ТРЦ в Астане
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание н…
Водитель не заметил, что управляет горящим грузовиком (виде…
50 ДТП за утро случилось в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]