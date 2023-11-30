Семьи погибших при пожаре в алматинском хостеле получат по 1 млн тенге

Родственники погибших при пожаре в хостеле Алматы получат материальную помощь в 1 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Фото: t.me/almaty_akimat

Об этом на брифинге в РСК сообщил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.

"По поручению главы города Ерболата Досаева будет выделена финансовая помощь в размере 1 млн тенге семьям погибших при пожаре. Также, как было озвучено ранее, акимат окажет содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственниками мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории города Алматы, включая погребальный процесс", — сказал Жакибаев.



Семьям погибших иностранцев будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.

Медицинская помощь 5 пострадавшим от пожара в хостеле оказывается в полном объеме, сообщил в свою очередь руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков.

"Четверым пострадавшим сделали первичную хирургическую обработку ран: в момент эвакуации они получили определенные повреждения разных частей тела. Их осмотрели и доставили бригадой скорой помощи в больницу. Также на сегодня один пациент госпитализирован в отделение токсикологии с диагнозом "отравление угарным газом". Состояние средней степени тяжести: он в сознании, лечение полностью получает", — добавил глава управздрава.

Четверых пострадавших после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, 30 ноября 2023 года ночью в одном из хостелов Алматы произошел пожар. Предварительно, в нем на момент ЧП находились 72 человека, 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, четверо пострадали, одного из них госпитализировали.

По данным алматинской полиции, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Всех эвакуированных постояльцев акимат города разместил во временном жилье.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.

Правительство примет все меры для установления причин произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности. Помощь будет оказана всем пострадавшим и семьям погибших, отметил премьер-министр РК.