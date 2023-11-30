Токаев о пожаре в хостеле Алматы: Виновные будут привлечены к ответственности

Глава государства выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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"Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших", – сообщила пресс-служба президента РК.

Напомним, 30 ноября 2023 года ночью в одном из хостелов Алматы произошел пожар. Предварительно, в нем на момент ЧП находились 72 человека, 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, четверо пострадали, одного из них госпитализировали.

По данным алматинской полиции, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Всех эвакуированных постояльцев акимат города разместил во временном жилье.