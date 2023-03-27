Задержана преступная группа, навязывающая свою "охрану" клубам и кафе Тараза

Для того, чтобы владельцы заведений соглашались на так называемую "охрану" преступной группы, ее члены специально устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе.

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Сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативными работниками ДП Жамбылской области при поддержке подразделения специального назначения "Беркут" провели в Таразе операцию по пресечению деятельности преступной группировки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

Как сообщается, в поле зрения оперативных работников ведомства попала группировка, неоднократно принимавшая участие в групповых драках и потасовках, хулиганских выходках в барах, кафе и ночных клубах города Тараз.

В процессе оперативной проверки были установлены участники из числа спортсменов и маргинальной молодежи города и районов области, которые организовали криминальное покровительство ряду увеселительных заведений под видом охранной деятельности.

Несколько человек из преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за нанесение телесных повреждений, хулиганство, вымогательство.

Установлено, что кроме этого, группировка участвовала в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия.

Для того, чтобы владельцы заведений соглашались на так называемую "охрану" преступной группы, ее члены специально устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе.

В полицию доставлено 11 участников преступной группы, проведенными обысковыми мероприятиями по месту жительства фигурантов изъяты огнестрельное, травматическое, холодное оружие и другие вещественные доказательства.

Основные подозреваемые – организаторы и лидеры преступной группы водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.