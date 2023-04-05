Заинтересованы в новых контактах

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Серик Кабдулов

Города-побратимы Атырау и Астрахань намерены развивать приграничное партнерство.

фото РСК

Аким Атырауской области Серик Шапкенов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2023–2026 годы.

Трехлетний план делового взаи­модействия между двумя приграничными областями включает в себя меры по расширению контактов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Подписание документов стало итогом двухдневного визита астра­ханской делегации в Атыраускую область, в ходе которого руководители соседнего региона, представители бизнес-структур посетили более 40 объектов и обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

Губернатор Астраханской области прибыл в Атырау во главе мотоколонны в рамках мотопробега «Каспий – море дружбы». Две области – давние партнеры в сферах торговли, судостроения, образования, культуры и здравоо­хранения. Атырау закупает в Астра­хани рыбу, картофель, овощи, арбузы, композитные материалы, сорбенты, гранулированные полимерные вещества, пластмассу и пищевую пленку, комплектующие для железнодорожных вагонов. Пользуются спросом спецодежда и резиновая обувь астраханских производителей.

В свою очередь в Астрахань из Казахстана поставляются механические устройства, изделия из черных металлов, продукция легкой промышленности.

Взаимодействие между Астраханской областью и Казахстаном развивается и по другим направлениям. Так, в астраханских вузах учатся около 1 000 казахстанских студентов. На базе культурного центра имени Курмангазы регулярно проходят мероприятия с участием казахстанских коллективов, а астраханские артисты участвуют в конкурсах и фестивалях в Атырау.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов подчеркнул особое внимание, которое уделяется в респуб­лике укреплению межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

– Казахстан и Россия – дружественные страны, с которыми связана многовековая история. Сегодня эта связь имеет новое содержание в рамках Евразийского экономического союза и других международных интеграционных объединений. Между двумя нашими сопредельными регионами уже много лет налажено стабильное и успешное сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, рыбодобывающей, природоохранной и других сферах. Однако для решения общих вопросов нам необходимо укреплять межрегио­нальные отношения, – сказал Серик Шапкенов.

Как в свою очередь отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, «мы крайне заинтересованы в сотрудничестве и новых контрактах».

– Нас связывает взаимодействие в самых разных сферах, – подчерк­нул губернатор. – И в дальнейшем дружеские отношения будут развиваться. В течение двух дней делегация Астраханской области совместно с атыраускими коллегами обсуждала возможность расширения рамок двустороннего торгово-экономического партнерства, выведения его на новый, более высокий уровень. Так, успешными можно назвать многолетние отношения, сложившиеся в сфере сельского хозяйства. В связи с этим планируется повысить показатели взаимного импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Атырауские сельхозпроизводители могли бы принять участие в Астраханской ярмарке, мы приглашаем, однако на сегодня есть одна проблема: транспорт­ное сообщение. Все рейсы между Астраханью и Атырау отменены. Для укрепления межрегионального сотрудничества прошу оказать содействие в возобновлении прямого авиасообщения между нашими городами, – подчеркнул Игорь Бабушкин.

В ходе двусторонней встречи также были рассмотрены вопросы, касающиеся привлечения инфраструктуры в Азгирский регион, расширения деловых контактов в сфере образования, медицины, подготовки кадров, экологического состояния рек Волги и Жайыка (Урала).

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