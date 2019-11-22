Колонка обозревателей Закон бумеранга Валентина Фиронова

С Алией мы встретились в зоомагазине. Обе покупали корм.



– У Вас кот или кошка? – спросила я ее.



– Это я дворовым, – ответила она.



И мой взгляд невольно упал на ее объемную сумку. Этот эпизод как-то по-особому высветился, когда я услышала ее обращение в Инстаграме, в котором Алия, почти извиняясь, просила позаботиться о бездомных животных, которым не выжить в зимнюю пору. Она не давила на жалость и не осуждала тех, кто из-за аллергии на шерсть или в связи с переездом отправляет на улицу своих «любимцев». На какое-то мгновение она стала голосом тех, кто не может защитить себя. Особенно Алия переживала о кошках. Они не сетуют на судьбу, не сыплют проклятиями в адрес людей. Они просто тихо «исчезают».



Возможно, такая же участь ждала бы и котенка Тишу – героя одного из постов в том же Инстаграме. Его, дрожащего под кустом, обнаружил мальчик, возвращаясь из школы. Принес домой. Мама приняла его без вопросов. Правда, не очень была уверена, что бедолага выживет.



Найденыша вылечили, и, судя по фотографиям, Тиша весьма доволен своей жизнью, хотя один глаз у него так и не открылся полностью. О чем он думает, не узнать, но кажется почему-то, что малыш с ужасом вспоминает часы, проведенные на холодной земле. Вряд ли он понимает, что его предали. Куда ему до таких высоких материй, если даже бросившим его это невдомек?

Женщина под ником Tata написала обращение к тем, кто бросил Тишу умирать, призывая их быть добрее и учить добру своих детей. Услышат ли ее? Ну что такое котенок? Маленькое и милое пушистое существо. Совершенно беззащитное. Кто-то решил, что вообще созданное исключительно для забавы человека. Поиграли с таким меховым «другом» летом на даче, а перед переездом на зимние квартиры взяли да и выбросили. Может, надоел, может, заболел, или просто неохота стало лечить его. Зачем эта возня? Можно и другого взять!



Из года в год повторяется одна и та же история. Осенью с завидной регулярностью на улицу выбрасывают животных. Собачек, которых не захотелось брать в квартиру, ведь в городе с ними нужно гулять. Кошек, которые перестали быть умилительными котятками. Их просто наскучило содержать в условиях города, кормить, мыть их лотки, лечить. Они требуют ответственности, любви и заботы, а это хлопотно. Выбрасывают, оказывается, не только кошек и собак, но и надоевшую экзотику. Достается «на орехи» молчаливо-скорбным черепахам, хомякам и даже змеям. Посмот­реть бы на этих заводчиков!



Земной путь братьев наших меньших после выдворения на улицу определяет природа или случай. Но кого это волнует? Живые игрушки, надоев, отправляются «на помойку».

Удивительное создание – человек! Он знает, что ему ничего не будет за избавление от того, кого он приручил. Его никто за это не накажет, не пришьет статью, не вывесит его фотомордие на Доске позора. И закон, который бы карал в подобных случаях, применить сложно. Попробуй, докажи, что несчастного котенка выбросил этот или тот приличный с виду человек. Попробуй прижми его, бессердечного и равнодушного, к холодной стенке!



Хотим мы того или нет, но закон неотвратимого действия существует. Он не нуждается в обсуждении, утверж­дении в первом и во втором чтении. Суть его проста – все возвращается. Возвращается добро и зло.



И я не сомневаюсь, что сын Таты вырастет добрым, благородным и благодарным человеком, а вот какими будут дети родителей, выбросивших котенка на погибель, не знаю. Хочется верить, что они будут лучше своих родителей. Ведь случаются же истории «от обратного»!



И пока чудом выживший Тиша тихо посапывает в теплой квартире, бумеранг, запущенный его прежними хозяевами, летит. Он может ударить в самый неожиданный момент. Котенок тут ни при чем. Человек породил эту ситуацию сам. Ему и удар получать.

