Общество
Закон о мирных собраниях принял Парламент РК
Лаура Тусупбекова
Мажилис на пленарном заседании согласился с внесенными Сенатом изменениями в проект закона о мирных собраниях. Таким образом, согласно регламенту, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись Главе государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечалось ранее в заключении к документам, Сенатом предлагается установить, что в центральных частях районов в городах республиканского значения, столицы, а также в административных центрах областей количество специализированных мест для организации и проведения собраний или митингов должно составлять не менее трех.

Вместе с тем предлагается исключить обязанность организатора мирных собраний по требованию участников мирных собраний не скрывать свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды и (или) иные средства, препятствующие распознаванию лица, поскольку вопросы обеспечения общественного порядка относятся к компетенции органов внутренних дел.

При этом предлагается закрепить право организаторов и участников мирного собрания по использованию средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья.

"Предлагается ввиду широкого толкования исключить основание для отказа в проведении мирных собраний, если проведение мирных собраний может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, повлечь нарушение сохранности зеленых насаждений, малых архитектурных форм и иного имущества, а также препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях", – говорится в заключении.

Исключаются основания для прекращения мирного собрания, среди которых совершение участниками мирных собраний насильственных действий, а также нарушение организатором мирного собрания требований рассматриваемого законопроекта, касающихся порядка организации и проведения мирных собраний.

Кроме того, предлагается норма, которая предусматривает, что нарушение участником или отдельными участниками мирных собраний требований законопроекта влечет прекращение их участия в мирных собраниях. При этом в случае устранения нарушения мирное собрание будет продолжено.

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