Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Предполагается, что законопроект позволит улучшить социальное обеспечение военнослужащих и сотрудников спецгосорганов, регламентировать вопросы прохождения воинской службы. Документ предусматривает внесение ряда законодательных поправок.

Так, в законе предусматривается:

- переход права приватизации служебного жилища, получение денежной компенсации и использование права на обмен членами семьи умершего сотрудника специального органа и военнослужащего;

- второе - приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно;

- третье - ограничение случаев двойного обеспечения жилищем.

Также предусматривается расширение прав и обязанностей военнослужащих. В частности, предлагается:

- предоставление военнослужащим прав и обязанностей по аналогии с сотрудниками специальных госорганов;

- проведение полиграфологии при аттестации;

- установление непрерывности воинской службы, если со дня увольнения военнослужащего со службы и до дня его повторного приема на службу прошло не более трех месяцев.

Регламентированы отдельные вопросы прохождения воинской службы и службы в спецгосорганах. Так, основаниями для увольнения по отрицательным мотивам будут являться:

- факты немедицинского употребления наркотических средств во внеслужебное время;

- появление сотрудника в специальной форме в общественном месте в состоянии алкогольного или иного опьянения;

- участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера.

Отметим, что в ходе обсуждения законопроекта в Сенате возникла необходимость внести в документ изменения в части сохранения действующей редакции пункта 2 статьи 6 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», в связи с чем документ возвращался в Мажилис на доработку.

Текст закона публикуется в печати.