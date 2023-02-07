Закон Республик и Казахстан

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) обеспеченный цифровой актив – цифровой актив, зарегистрированный посредством цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами, который удостоверяет права на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг;

2) цифровая платформа по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами – совокупность информационно-коммуникационных технологий, построенных на основе распределенной платформы данных, реализующих определенные информационные взаимодействия и предназначенных для решения конкретных функциональных задач, предоставляющих возможность информационного обмена;

3) необеспеченный цифровой актив – цифровой актив, полученный в информационной системе в виде вознаграждения за участие в поддержании консенсуса в блокчейне и не выражающий чьи-либо денежные обязательства, которыми можно торговать в цифровой форме на бирже цифровых активов;

4) цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменнос­тью информации на основе технологии распределенной платформы данных;

5) биржа цифровых активов – цифровая платформа, осуществляющая организационное и техническое обеспечение торгов, выпуска, обращения и хранения цифровых активов;

6) уполномоченный орган в сфере цифровых активов (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;

7) цифровой майнер – индивидуальный предприниматель или юриди­ческое лицо Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по цифровому майнингу;

8) цифровой майнинг – процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования и обработки данных, обеспечивающий подтверждение целостности блоков данных посредством блокчейна;

9) центр обработки данных цифрового майнинга – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры, состоящий из аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга и производственного здания, расположенного вне территории жилой зоны, использующий электрическую энергию в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике»;

10) цифровой майнинговый пул – юридическое лицо, аккредитованное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о цифровых активах, предоставляющее услугу объединения мощностей аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга цифровых майнеров, осуществляющее распределение между цифровыми майнерами цифровых активов, полученных в результате их совместной деятельности.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о цифровых активах

1. Законодательство Республики Казахстан о цифровых активах основывается на Конституции Республики Казахстан, Конституционном законе Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана», состоит из нас­тоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цель и принципы государственного регулирования общественных отношений в сфере цифровых активов

1. Целью государственного регулирования в сфере цифровых активов является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в Республике Казахстан для экономического развития и конкурентоспособности Республики Казахстан.

2. Государственное регулирование в сфере цифровых активов основывается на следующих принципах:

1) законности;

2) соблюдения прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц;

3) равенства прав физических и юридических лиц на участие в деятельности в сфере цифровых активов и использование ее результатов;

4) свободы поиска, формирования и передачи любых электронных информационных ресурсов, доступ к которым не ограничен в соответствии с законами Республики Казахстан;

5) обеспечения безопасности личности, общества и государства при использовании, выпуске цифровых активов и цифровом майнинге;

6) создания условий для развития сферы выпуска, использования цифровых активов, цифрового майнинга, а также добросовестной конкуренции.

Статья 4. Компетенция уполномоченных государственных органов

1. Уполномоченный орган:

1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере цифровых активов;

2) осуществляет межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;

3) выдает лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

4) по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;

5) утверждает правила аккредитации цифровых майнинговых пулов;

6) по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений утверждает правила лицензирования деятельности по цифровому майнингу;

7) проводит аккредитацию цифровых майнинговых пулов;

8) утверждает перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан;

9) осуществляет государственный контроль в сфере цифровых активов;

10) ведет государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

11) ведет реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

12) утверждает правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

13) утверждает правила оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

14) выдает разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики:

1) определяет требования к подключению цифровых майнеров к электри­ческим сетям согласно Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике»;

2) утверждает механизм определения квоты на электрическую энергию для цифровых майнеров;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики ­Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Глава 2. ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ

Статья 5. Требования к обеспеченным цифровым активам

1. Обеспеченный цифровой актив должен соответствовать следующим требованиям:

1) удостоверяет право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг;

2) имеет решение о выпуске обеспеченного цифрового актива;

3) не является расчетной денежной единицей, законным платежным средством;

4) не признается финансовым инструментом или финансовым активом;

5) содержит данные о лице, выпустившем обеспеченный цифровой актив;

6) имеет подтверждение имущественных и (или) интеллектуальных прав на актив до его образования в качестве обеспеченного цифрового актива;

7) имеет запись в сети блокчейн о перемещении актива и (или) права на имущество.

2. Цифровой актив, не соответствующий требованиям, указанным в пунк­те 1 настоящей статьи, не относится к обеспеченным цифровым активам.

Статья 6. Выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

1. Лицом, осуществляющим выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, является индивидуальный предприниматель, юридическое лицо Рес­публики Казахстан, осуществляющие эксплуатацию цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами и имеющие разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

2. Разрешение на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов выдается уполномоченным органом в сфере цифровых активов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

3. Лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, являются субъектами финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, обязаны уведомлять физических и юридических лиц о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с обеспеченными цифровыми активами.

5. Лицом, инициирующим выпуск обеспеченных цифровых активов, является собственник имущества или лицо, которому принадлежат права, удостоверяемые обеспеченным цифровым активом.

6. Права, удостоверенные обеспеченными цифровыми активами, возникают с момента размещения записи о передаче цифровых активов указанному лицу на цифровой платформе по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами.

7. Вид и объем прав, которые удостоверяют выпускаемые обеспеченные цифровые активы, определяются решением о выпуске обеспеченных цифровых активов.

8. Выпуск обеспеченного цифрового актива осуществляется путем размещения записи на цифровой платформе по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами лицом, осуществляющим выпуск и обращение цифровых активов, только после проверки наличия его обеспечения.

Статья 7. Решение о выпуске обеспеченных цифровых активов

1. Решение о выпуске обеспеченных цифровых активов публикуется на интернет-ресурсе лица, осуществляющего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, инициировавшего выпуск обеспеченных цифровых активов, перед всеми обладателями обеспеченных цифровых активов, выпущенных на основании соответствующего решения о выпуске обеспеченных цифровых активов.

2. Правила оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов утверждаются уполномоченным органом.

Глава 3. ЦИФРОВОЙ МАЙНИНГ

Статья 8. Деятельность по цифровому майнингу

1. Деятельность по цифровому майнингу осуществляется цифровым майнером через цифровой майнинговый пул с использованием центра обработки данных цифрового майнинга.

2. Цифровые майнеры осуществляют свою деятельность в соответствии с лицензиями на осуществление деятельности по цифровому майнингу.

3. Собственником необеспеченных цифровых активов, возникших в результате цифрового майнинга, является цифровой майнер.

4. В случае реализации цифровых активов, полученных в результате цифрового майнинга на территории Республики Казахстан, такие цифровые активы подлежат обязательной продаже через биржи цифровых активов, имеющие лицензию Международного финансового центра «Астана», в размере не менее семидесяти пяти процентов в соответствии с правилами представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения.

5. Осуществление деятельности по цифровому майнингу на территории Республики Казахстан разрешается индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Республики Казахстан и не относится к выпуску и обороту необеспеченных цифровых активов.

6. Запрещаются осуществление иной деятельности, не относящейся к деятельности по цифровому майнингу, а также приобретение долей учас­тия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением членства в саморегулируемой организации и Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан.

Статья 9. Лицензирование деятельности по цифровому майнингу

1. Деятельность по цифровому майнингу осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу, выдавае­мой заявителю сроком на три года.

Лицензия на осуществление деятельности по цифровому майнингу выдается по следующим подвидам:

I подвид – цифровому майнеру, имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;

II подвид – цифровому майнеру, не имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющему цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.

2. Лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу выдаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правилами лицензирования деятельности по цифровому майнингу.

3. Размер, порядок исчисления и уплаты лицензионного сбора определяются Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Статья 10. Деятельность цифровых майнинговых пулов

1. Аккредитация цифрового майнингового пула является процедурой, в результате которой цифровым майнинговым пулом приобретается официальное признание соответствия его деятельности требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Аккредитация цифровых майнинговых пулов осуществляется за счет их собственных средств.

2. Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:

1) физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории Республики Казахстан;

2) наличие акта испытаний с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

3) соответствие иным требованиям, определенным правилами аккредитации цифровых майнинговых пулов.

3. Цифровой майнинговый пул предоставляет в уполномоченный орган и уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, информацию в соответствии с правилами представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения.

4. Распределение цифровыми майнинговыми пулами между цифровыми майнерами цифровых активов, полученных в результате их деятельности, не относится к выпуску и обороту цифровых активов.

Статья 11. Биржи цифровых активов

1. Требования к биржам цифровых активов и порядок их лицензирования в Международном финансовом центре «Астана» определяются актами Международного финансового центра «Астана».

2. Банк второго уровня Республики Казахстан открывает банковские счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан бирже цифровых активов, а также участнику Международного финансового центра «Астана», имеющему соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами.

3. Биржи цифровых активов обязаны уведомлять физических и юридических лиц о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с необеспеченными цифровыми активами.

4. На территории Республики Казахстан необеспеченные цифровые активы не признаются финансовыми инструментами или финансовыми активами, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

5. На территории Республики Казахстан запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана».

6. Порядок и механизмы взаимодействия биржи цифровых активов и субъек­тов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, с банком второго уровня Респуб­лики Казахстан определяются актом Международного финансового центра «Астана» по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

7. Перечень, сроки и порядок представления отчетности бирж цифровых активов определяются актом Международного финансового центра «Астана» по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

Статья 12. Государственный контроль в сфере цифровых активов

Государственный контроль в сфере цифровых активов осуществляется в форме проверок и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере цифровых активов

Нарушение законодательства Республики Казахстан о цифровых активах влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 14. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с 1 апреля 2023 года, за исключением пункта 4 статьи 8, который вводится в действие с 1 января 2024 года, установив, что данный пункт с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года дейст­вует в следующей редакции:

«4. В случае реализации цифровых активов, полученных в результате деятельности по цифровому майнингу на территории Республики Казахстан, такие цифровые активы подлежат обязательной продаже через биржи цифровых активов, имеющие лицензию Международного финансового центра «Астана», в размере не менее пятидесяти процентов в соответствии с правилами представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения.».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 февраля 2023 года

№ 193-VІI ЗРК