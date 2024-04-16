​​​​​​​Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) статью 1 дополнить подпунктами 24-1) и 29-1) следующего содержания:

«24-1) уполномоченный орган в сфере государственной семейной политики – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по формированию государственной семейной политики;»;

«29-1) контакт-центр «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей (далее – контакт-центр «111») – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере информатизации, выполняющее функции информационно-справочной, организационной, психологической службы по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.»;

2) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

«9) защиты, сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей, основанных на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства;

10) обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям в части, не противоречащей Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан.»

3) главу 1 дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Центры поддержки семьи

1. Центры поддержки семьи создаются и (или) организуются по решению местных исполнительных органов в районах и районах в городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения.

2. Центры поддержки семьи осуществляют:

1) реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

2) координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами

в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

3) содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

4) оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия

с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

5) информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;

6) взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами

по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

7) мониторинг и анализ тенденций государственной семейной политики;

8) организацию работы мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

9) реализацию иных мер по профилактике бытового насилия

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Центры поддержки семьи осуществляют свою деятельность

в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере государственной семейной политики.

4. Координация и методическое руководство деятельностью центров поддержки семьи осуществляются уполномоченным органом в сфере государственной семейной политики.

5. Центры поддержки семьи финансируются за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.»;

4) главу 10 дополнить статьей 67-1 следующего содержания:

«Статья 67-1. Контакт-центр «111»

1. Контакт-центр «111» оказывает информационно-справочную консультацию, организационную, психологическую помощь по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, информирует центральные государственные органы, местные исполнительные органы по поступившим обращениям и предоставляет информацию гражданам о статусах исполнения обращений.

2. Уполномоченный орган в сфере информатизации:

1) организует и обеспечивает деятельность контакт-центра «111»;

2) разрабатывает и утверждает правила деятельности контакт-центра «111» и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами.

3. Центральные государственные органы, местные исполнительные органы взаимодействуют по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей

и предоставляют в контакт-центр «111» информацию о принятых мерах

по итогам рассмотрения обращений.»;

5) часть третью пункта 2 статьи 70 дополнить словами «, формирование законопослушного поведения».

2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) в статье 3:

дополнить пунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) преступления, связанные с насилием в отношении несовершеннолетних, – деяния, предусмотренные пунктом 14) части второй, частью третьей статьи 99, частью третьей статьи 105, пунктом 11) части второй и частью третьей статьи 106 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего), пунктом 8) части второй статьи 107, пунктом 8) части второй статьи 108-1, пунктом 1) части второй статьи 110 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего), пунктом 2) части второй и частью третьей статьи 116 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего), частями второй, третьей и четвертой статьи 119

(в случае совершения преступлений в отношении несовершеннолетнего), пунктом 5) части второй и частью третьей статьи 125 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего), пунктом 5) части второй и частью третьей статьи 126 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего), пунктом 3) части второй статьи 127, частью третьей статьи 133 (в случае совершения преступления с применением насилия), статьями 135 и 146 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего) настоящего Кодекса;»;

в пункте 42) слова «124 (развращение малолетних)» заменить словами «124 (развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста)»;

2) части первую и третью статьи 45 изложить в следующей редакции:

«1. Арест состоит в изоляции осужденного от общества на весь срок назначенного либо замененного наказания.»;

«3. Арест не назначается и не применяется в порядке замены наказания к несовершеннолетним, беременным женщинам, женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, мужчинам, воспитывающим

в одиночку малолетнего ребенка, женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, лицам

с инвалидностью первой или второй группы.»;

3) часть восьмую статьи 55 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Положения частей второй и третьей настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших преступления, связанные с насилием в отношении несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия.»;

4) в части четвертой статьи 68:

дополнить пунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) преступления, связанные с насилием в отношении несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия;»;

в пункт 7) внесено изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

дополнить пунктом 9) следующего содержания:

«9) уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 108-1 и 109-1 настоящего Кодекса, в течение срока давности привлечения к уголовной ответственности, установленного частью первой статьи 71 настоящего Кодекса, после освобождения от уголовной ответственности в связи

с примирением сторон за ранее совершенное уголовное правонарушение.»;

5) предложение второе части первой статьи 83 изложить в следующей редакции:

«При освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности к нему применяются принудительные меры воспитательного воздействия.»;

6) раздел 7 дополнить статьей 98-3 следующего содержания:

«Статья 98-3. Установление особых требований к поведению лица,

совершившего уголовное правонарушение

1. К лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, при назначении наказания либо при освобождении от уголовной ответственности или наказания судом по собственной инициативе либо по ходатайству сторон уголовного процесса могут быть установлены особые требования к его поведению на срок от трех месяцев до одного года, предусматривающие оказание психологической помощи, а также в полном объеме или раздельно запрет:

1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним

в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи;

2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия;

3) употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.

2. При установлении особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение с применением насилия, для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд в исключительных случаях вправе применить на срок до тридцати суток меру правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему уголовное правонарушение

с применением насилия, проживать в жилище с потерпевшим.

3. В течение срока действия особых требований к поведению осужденного либо лица, в отношении которого досудебное расследование прекращено за примирением сторон, на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних дел для профилактической беседы от одного до четырех раз в месяц.

4. В течение срока действия особых требований к поведению лица,

в отношении которого досудебное расследование прекращено за примерением сторон по части второй статьи 108-1, части второй статьи 109-1 настоящего Кодекса, на него решением суда возлагается обязанность являться в органы внутренних дел для профилактической беседы от одного до четырех раз

в месяц.

5. Особые требования к лицу, освобожденному от уголовной ответственности в связи с примирением, устанавливаются в порядке, определенном статьей 165 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.»;

7) абзац второй части третьей статьи 99 изложить в следующей редакции:

«наказывается пожизненным лишением свободы.»;

8) статью 105 изложить в следующей редакции:

«Статья 105. Доведение до самоубийства, склонение к совершению

самоубийства или содействие совершению самоубийства

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение

к совершению самоубийства либо содействие таковому –

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости

от виновного;

2) в отношении двух или более лиц;

3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, –

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.»;

9) абзац второй части первой статьи 106 изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.»;

10) в статье 107:

в абзаце втором части первой слова «ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок» заменить словами «лишением свободы на срок до двух лет»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы на срок до трех лет.»;

11) дополнить статьями 108-1 и 109-1 следующего содержания:

«Статья 108-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью –

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,

либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов,

либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

3) с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

5) из хулиганских побуждений;

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

7) неоднократно;

8) в отношении заведомо несовершеннолетнего, –

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,

либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов,

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы

на тот же срок.»;

«Статья 109-1. Побои

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,

либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток.

2. Те же деяния, совершенные:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости

от виновного;

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

5) из хулиганских побуждений;

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

7) неоднократно;

8) в отношении заведомо несовершеннолетнего, –

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот часов, либо арестом на срок от тридцати до пятидесяти суток.»;

12) в статье 110:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, –

наказывается исправительными работами в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.»;

13) абзац второй части четвертой статьи 120 изложить в следующей редакции:

«наказываются пожизненным лишением свободы.»;

14) абзац второй части четвертой статьи 121 изложить в следующей редакции:

«наказываются пожизненным лишением свободы.»;

15) дополнить статьей 121-1 следующего содержания:

«Статья 121-1. Приставание сексуального характера к лицам,

не достигшим шестнадцатилетнего возраста

Совершение непристойных действий сексуального характера

в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, сопряженных с предложениями, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, включая сеть Интернет, или прикосновениями сексуального характера, –

наказывается исправительными работами в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»;

16) в заголовке и тексте статьи 124 слова «малолетних», «заведомо малолетней (малолетнего)», «малолетней (малолетнего)» заменить соответственно словами «лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста», «лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста,», «лица,

не достигшего шестнадцатилетнего возраста,»;

17) в статье 125:

пункт 5) части второй исключить;

часть третью дополнить пунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего;»;

18) в статье 126:

пункт 5) части второй исключить;

часть третью дополнить пунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего;»;

19) дополнить статьей 313-1 следующего содержания:

«Статья 313-1. Пропаганда самоубийства

1. Пропаганда самоубийства, то есть умышленное распространение

в любой форме информации в целях возбуждения у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, при отсутствии признаков уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 105 настоящего Кодекса, –

наказывается штрафом в размере двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее покушение на самоубийство одного и более лиц, –

наказывается ограничением свободы на один год либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее самоубийство лица, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.»;

20) часть 1-1 статьи 467 после слов «положения применяются» дополнить словами «в отношении лиц, совершивших уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 108-1 и 109-1 настоящего Кодекса, а».

3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 4 июля 2014 года:

1) часть третью статьи 32:

после слов «предусмотренных статьями» дополнить словами

«108-1 (частью первой), 109-1 (частью первой),»;

после слов «121 (частью первой),» дополнить цифрами «121-1,»;

2) часть вторую статьи 136 изложить в следующей редакции:

«2. К лицам, подозреваемым, обвиняемым в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 99, 106, 107, 108-1

(частью второй), 109-1 (частью второй), 110, 120, 121 (частью 3-1), 122, 123, 124, 170 (частью четвертой), 175, 177, 178, 184, 255 (частью четвертой),

263 (частью пятой), 286 (частью четвертой), 297 (частью четвертой),

298 (частью четвертой), 299 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, содержание под стражей в качестве меры пресечения может быть применено по мотивам тяжести совершенного преступления и (или) квалификации уголовного правонарушения.»;

3) в статье 191:

часть вторую:

после слов «107 (частью первой),» дополнить словами «108-1 (частью второй),»;

после цифр «313,» дополнить словами «313-1 (частями второй и третьей),»;

часть шестнадцатую:

после слов «предусмотренным статьями» дополнить словами

«108-1 (частью первой), 109-1,»;

после слов «119 (частью первой),» дополнить цифрами «121-1,»;

после слов «306 (частью первой),» дополнить словами «313-1 (частью первой),».

4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 129:

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Действие настоящей главы, за исключением статьи 130,

пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 131, статьи 131-1, пункта 2 статьи 154 и статьи 157 настоящего Кодекса, не распространяется на государственный контроль и надзор за субъектами (объектами) государственного контроля и надзора, финансируемыми из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей

(до начала оказания услуг и в период их оказания).»;

пункт 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) государственного контроля за исполнением договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с размещением государственного заказа и финансируемых из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей (до начала оказания услуг

и в период их оказания).»;

2) статью 144 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. В отношении интернатных организаций стационарного типа, организаций образования и организаций, осуществляющих функции

по защите прав ребенка, а также организаций, предоставляющих специальные социальные услуги для лиц с инвалидностью в условиях стационара, полустационара, независимо от типа, формы собственности и ведомственной подчиненности может проводиться внеплановая проверка объектов без предварительного уведомления субъекта контроля и регистрации акта

о назначении проверки с последующим его представлением в течение следующего рабочего дня в уполномоченный орган по правовой статистике

и специальным учетам.».

5. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) статью 97 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Работодатель обязан работнику на период нахождения

в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более тридцати календарных дней.

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг.»;

2) пункт 2 статьи 157 дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) о гарантиях и льготах родителям и иным законным представителям, имеющим ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключением;».

6. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) статью 7 дополнить подпунктом 59-7) следующего содержания:

«59-7) разрабатывает и утверждает порядок и условия оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения;»;

2) пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктом 21-3) следующего содержания:

«21-3) организуют оказание психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения;».

7. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) в пункте 1 статьи 1:

подпункт 8) дополнить словами «на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг»;

дополнить подпунктами 124-1) и 124-2) следующего содержания:

«124-1) трудная жизненная ситуация – ситуация, признанная

по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, объективно нарушающей жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно;

124-2) интегрированная модель оказания лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержки в пределах компетенции государственных органов (далее – интегрированная модель) – организационный и функциональный подход, предусматривающий участие государственных органов под координацией уполномоченного государственного органа в целях усиления межведомственного взаимодействия;»;

2) статью 12 дополнить подпунктами 3-1), 4-1) и 9-1) следующего содержания:

«3-1) выдает субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги, лицензию на предоставление специальных социальных услуг;»;

«4-1) утверждает правила проведения ротации первых руководителей государственных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги;»;

«9-1) осуществляет организацию и координацию работ по ведению медико-социального учета;»;

3) статью 18 дополнить подпунктами 34-1) и 34-2) следующего содержания:

«34-1) координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся

в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой в пределах компетенции государственных органов в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом;

34-2) ведения медико-социального учета в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом;»;

4) статью 19 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся

в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой в пределах компетенции государственных органов;»;

5) пункт 3 статьи 133 изложить в следующей редакции:

«3. Предоставление специальных социальных услуг лицу (семье),

не относящемуся (не относящейся) к нуждающимся в специальных социальных услугах по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также лицу, совершившему административное, уголовное правонарушение с применением насилия, на период установленных судом особых требований осуществляется за счет средств получателя услуг в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.»;

6) параграф 2 главы 12 дополнить статьей 138-1 следующего содержания:

«Статья 138-1. Раннее выявление лиц (семей), находящихся

в трудной жизненной ситуации

Уполномоченный государственный орган координирует комплекс организационно-практических мероприятий при участии субъектов по раннему выявлению и организации оказания поддержки (органов образования, здравоохранения, внутренних дел) лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе посредством интегрированной модели.».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) пункт 7 статьи 43 дополнить подпунктом 9-3) следующего содержания:

«9-3) обеспечение комплекса мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания (пребывания) собственников квартир

на объекте кондоминиума;»;

2) часть третью пункта 2 статьи 43-1 дополнить подпунктом 8-3) следующего содержания:

«8-3) обеспечение комплекса мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания (пребывания) собственников квартир

на объекте кондоминиума;».

9. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) утверждение ключевых целевых индикаторов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, в пределах компетенции государственных органов.»;

2) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 39) – 50) следующего содержания:

«39) обеспечивает сотрудничество с неправительственными организациями, физическими и юридическими лицами по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;

40) проводит информационно-разъяснительную работу в средствах массовой информации по реализации государственной семейной политики;

41) организует меры по выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости населения;

42) разрабатывает и утверждает территориальные программы и планы мероприятий по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

43) разрабатывает и утверждает индикаторы эффективности раннего выявления и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

44) участвует в разработке и реализации основных направлений оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

45) создает и (или) организует деятельность центров поддержки семьи в районах и районах в городах при местных исполнительных органах

по вопросам социальной защиты и занятости населения;

46) создает и (или) организует мобильные группы по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии субъектов по раннему выявлению и организации оказания поддержки (органов образования, здравоохранения, внутренних дел) под координацией местного исполнительного органа

по вопросам социальной защиты и занятости населения;

47) координирует деятельность районных отделов социальной защиты населения по обеспечению взаимодействия субъектов по раннему выявлению и организации оказания поддержки (органов образования, здравоохранения, внутренних дел) по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;

48) проводит оценку эффективности деятельности субъектов

по раннему выявлению и организации оказания поддержки (органов образования, здравоохранения, внутренних дел) лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

49) выявляет и ведет учет, осуществляет сбор, проводит анализ причин, системный мониторинг статистических данных лиц (семей), находящихся

в трудной жизненной ситуации;

50) создает и (или) организует деятельность центров психологической поддержки при местных исполнительных органах в области образования.»;

3) пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

«4-2) назначает и освобождает регионального уполномоченного

по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы по согласованию с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан;»;

4) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 34) – 42) следующего содержания:

«34) обеспечивает сотрудничество с неправительственными организациями, физическими и юридическими лицами по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;

35) организует меры по выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости населения;

36) разрабатывает территориальные программы и планы мероприятий по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

37) разрабатывает индикаторы эффективности раннего выявления и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

38) участвует в разработке и реализации основных направлений оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

39) создает и (или) организует деятельность центров поддержки семьи в районах и районах в городах при местных исполнительных органах

по вопросам социальной защиты и занятости населения;

40) создает и (или) организует мобильные группы по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии субъектов по раннему выявлению и организации оказания поддержки (органов образования, здравоохранения, внутренних дел) под координацией местных исполнительных органов

по вопросам социальной защиты и занятости населения;

41) проводит оценку эффективности деятельности субъектов по раннему выявлению и организации оказания поддержки (органов образования, здравоохранения, внутренних дел) лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

42) выявляет и ведет учет, осуществляет сбор, проводит анализ причин, системный мониторинг статистических данных лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.».

10. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 12-6) следующего содержания:

«12-6) региональный уполномоченный по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы – представитель Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан, осуществляющий свою деятельность на общественных началах, на которого возлагаются функции по обеспечению основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановлению их нарушенных прав и свобод

во взаимодействии с государственными и общественными институтами

на соответствующей административно-территориальной единице;»;

2) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) разработка и утверждение программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершеннолетним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности;»;

3) в статье 7-2:

в подпункте 4) слово «обороны,» исключить;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) координирует деятельность и организацию взаимодействия контакт-центра «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей

с государственными и общественными институтами.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы утверждается уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.»;

4) главу 2 дополнить статьей 7-12 следующего содержания:

«Статья 7-12. Региональный уполномоченный по правам ребенка

области, города республиканского значения, столицы.

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей региональный уполномоченный по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы:

1) рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, и жалобы на решения или действия (бездействие) местных исполнительных органов и организаций,

их должностных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка;

2) оказывает содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;

3) вырабатывает и вносит Уполномоченному по правам ребенка

в Республике Казахстан рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;

4) беспрепятственно посещает местные исполнительные органы и организации систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения, культуры и спорта, а также учреждения уголовно-исполнительной системы, где содержатся несовершеннолетние;

5) вправе по запросу получать доступ к документам государственных

и общественных институтов, занимающихся правами детей,

на соответствующей административно-территориальной единице

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан о правах ребенка.»;

5) пункт 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«5. Субъектами государственного контроля являются организации образования и организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка, независимо от типа, формы собственности и ведомственной подчиненности, органы и организации культуры и спорта.»;

6) дополнить статьей 52-1 следующего содержания:

«Статья 52-1. Государственный контроль в отношении органов

управления образования областей, городов

республиканского значения, столицы, районов

(городов областного значения)

1. Государственный контроль в отношении органов управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) направлен на обеспечение соответствия деятельности органов управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) требованиям законодательства Республики Казахстан о правах ребенка и осуществляется уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

2. Порядок проведения государственного контроля и требования, предъявляемые к деятельности проверяемых органов управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), осуществляются в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Проверка проводится путем совершения одного из следующих действий:

1) посещения субъекта государственного контроля;

2) запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки;

3) вызова субъекта государственного контроля с целью получения информации о соблюдении им требований, установленных законодательством Республики Казахстан о правах ребенка.

4. Предметом проверки является соблюдение субъектами государственного контроля требований, установленных в соответствии

с пунктом 2 настоящей статьи.

5. Плановая проверка в отношении субъекта государственного контроля проводится один раз в три года по комплексу вопросов соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Внеплановая проверка назначается в отношении субъекта государственного контроля по отдельным вопросам соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

6. Основанием для назначения плановой проверки субъекта государственного контроля является ежегодный перечень, утвержденный первым руководителем уполномоченного органа в области образования и направленный в уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов до 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан размещает перечень плановых проверок на своих интернет-ресурсах в срок до 25 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Внесение изменений и дополнений в перечень плановых проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации, изменения наименования, перераспределения полномочий между субъектами контроля, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении вышеуказанных случаев плановая проверка может быть продлена, приостановлена и возобновлена.

В случае изменения перечня плановых проверок измененный перечень плановых проверок также направляется в уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов.

7. Основаниями внеплановой проверки субъектов государственного контроля являются:

1) поручение первого руководителя уполномоченного органа в области образования, уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан;

2) требование прокурора или поручение органа уголовного преследования;

3) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате проверки;

4) обращения физических и юридических лиц, права и законные интересы которых нарушены;

5) обращения физических и юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан о правах ребенка;

6) публикации и сообщения в средствах массовой информации

о нарушениях законодательства Республики Казахстан о правах ребенка.

Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.».

11. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«Об автомобильном транспорте»:

статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Запрещается принудительная высадка из общественного транспорта лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, следующего без сопровождения родителей и (или) его законного представителя.».

12. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»:

1) дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

«Статья 12-1 Функции организаций образования

Организации образования осуществляют следующие функции:

1) незамедлительно сообщают правоохранительным органам о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний, в том числе ставших известными им в связи с профессиональной деятельностью вне организации образования;

2) оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и воспитанников в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) ведут внутришкольный учет обучающихся и воспитанников, требующих повышенного педагогического внимания, и оказывают им своевременную поддержку.»;

2) в статье 19-6:

пункт 1 дополнить словами «, а также координации по оказанию психологической, социальной и иной помощи, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию, жестокому обращению и буллингу, либо несовершеннолетних, в присутствии которых совершены правонарушения против личности, а равно координации в реализации программы помощи несовершеннолетним, в отношении которых совершено насилие»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Организация и координация работы по ведению медико-социального учета осуществляются уполномоченным государственным органом в сфере социальной защиты населения.».

13. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года

«Об образовании»:

1) подпункт 50-3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«50-3) психолого-педагогическое сопровождение – системно-организованная деятельность, реализуемая в организациях образования,

в процессе которой создаются социальные и психолого-педагогические условия для успешного обучения и развития обучающихся, в том числе

лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, на основе оценки особых образовательных потребностей;»;

2) часть первую пункта 4 статьи 40 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) образовательно-оздоровительные организации образования.».

14. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года

«О профилактике бытового насилия»:

1) статью 17 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. При выявлении угрозы или фактов бытового насилия уполномоченные государственные органы и организации по оказанию помощи принимают меры индивидуальной профилактики правонарушений

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

2) пункт 1 статьи 18 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) сообщения о фактах насилия в средствах массовой информации,

а также на онлайн-платформах.».

15. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в приложении 1:

графы 3 и 4 строки 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним. Неотчуждаемая; срок действия лицензии 1 год; класс 1»;

дополнить строкой 88 следующего содержания:

«88. Лицензия на предоставление специальных социальных услуг Все виды специальных социальных услуг Неотчуждаемая; срок действия лицензии 3 года; класс 1».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1), абзаца второго подпункта 2) пункта 7, подпункта 2) пункта 13, пункта 15 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 15 апреля 2024 года

№ 72-VІIІ ЗРК