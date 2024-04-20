Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:
1) в статье 54:
в части первой цифры «73-1, 73-2,» исключить;
в части второй слова «в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища» заменить словами «в жилище с потерпевшим»;
дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. При установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, суд вправе установить меры по оказанию психологической помощи.»;
2) в статье 64:
в части первой:
слова «73-1 (частью первой), 73-2 (частью первой),» исключить;
после слов «79 (частью первой),» дополнить цифрами «127-2,»;
в части 1-1:
в абзаце первом слова «, 73-1 (частью 1-1), 73-2 (частью 1-1)» исключить;
в абзаце втором слова «, части 1-1 статьи 73-1 и части 1-1 статьи 73-2»
исключить;
3) в части первой статьи 73 слова «индивидуальном жилом доме, квартире или ином» исключить;
4) статьи 73-1 и 73-2 исключить;
5) в статье 127:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего»;
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«1. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию –»;
6) дополнить статьей 127-2 следующего содержания:
«Статья 127-2. Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего
1. Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего –
влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.
3. Действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати
до шестнадцати лет, –
влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц,
их заменяющих, в размере десяти месячных расчетных показателей.»;
7) в статье 461:
дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
влечет административный арест сроком на двадцать суток.»;
в абзаце первом части второй слова «частью первой» заменить словами «частями первой и 1-1»;
8) статью 593 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Принудительная высадка из общественного транспорта лица,
не достигшего шестнадцатилетнего возраста, следующего без сопровождения родителей и (или) его законного представителя, –
влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»;
9) в части первой статьи 684:
цифры «73-1, 73-2,» исключить;
после цифр «126,» дополнить цифрами «127-2,»;
10) в части первой статьи 804:
в подпункте 1):
цифры «73-1, 73-2,» исключить;
после цифр «127,» дополнить цифрами «127-2,»;
в подпункте 4) цифры «73-1, 73-2,» исключить;
в подпункте 5) слова «73-1 (часть первая), 73-2 (часть первая),» исключить;
в подпункте 49) цифры «127-1,» заменить цифрами «127, 127-1, 127-2,»;
в подпункте 65) слово «статья» заменить словами «статьи 127,
127-1, 127-2,».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 15 апреля 2024 года
№ 73-VІIІ ЗРК