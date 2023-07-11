Закон Республики Казахстан

Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с онлайн-платформами, функционирующими на территории Республики Казахстан, а также общественные отношения, возникающие в процессе производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы на территории Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) аккаунт – персональная страница пользователя онлайн-платформы, которая создается после регистрации на онлайн-платформе;

2) спонсорский контент – разновидность контента на онлайн-платформах, распространяемого пользователями онлайн-платформ путем размещения его на аккаунте, создание которого производится самим пользователем онлайн-платформы и (или) спонсором;

3) ложная информация – информация, не соответствующая действительности либо содержащая существенные искажения фактов, создающая ложное представление о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированная в любой форме;

4) публичное сообщество – зарегистрированная пользователем онлайн-платформы на онлайн-платформе страница, размещающая информацию для неопределенного количества пользователей онлайн-платформ;

5) модератор публичного сообщества – лицо, являющееся собственником и (или) пользователем онлайн-платформы, наделенное правом размещения и (или) удаления, и (или) редактирования контента на онлайн-платформе;

6) инфлюенсер (блогер) – пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию на онлайн-платформе, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности;

7) сервис обмена мгновенными сообщениями – программное обеспечение, предназначенное и (или) используемое пользователями онлайн-платформы для обмена мгновенными сообщениями либо их передачи конкретно определенному лицу (определенным лицам) в режиме реального времени с использованием сетей телекоммуникаций, за исключением программного обеспечения, предназначенного для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции;

8) онлайн-реклама – реклама на онлайн-платформах, производимая и (или) размещаемая, и (или) распространяемая, и (или) хранимая пользователями онлайн-платформ и (или) собственниками онлайн-платформ в виде таргетированной рекламы и (или) спонсорского контента, и (или) иной информации, предназначенная для неопределенного круга лиц;

9) распространитель онлайн-рекламы – пользователь онлайн-платформы, осуществляющий производство и (или) размещение, и (или) распространение онлайн-рекламы;

10) онлайн-платформа – интернет-ресурс и (или) программное обеспечение, функционирующее в сети Интернет, и (или) сервис обмена мгновенными сообщениями, предназначенные для получения, производства и (или) размещения, и (или) распространения, и (или) хранения контента на онлайн-платформе пользователем онлайн-платформы посредством созданного им аккаунта, публичного сообщества, за исключением интернет-ресурса и (или) программного обеспечения, функционирующего в сети Интернет, и (или) сервиса обмена мгновенными сообщениями, предназначенных для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции;

11) контент на онлайн-платформе (далее – контент) – информация, получаемая и (или) производимая, и (или) размещаемая, и (или) распространяемая, и (или) хранимая пользователем онлайн-платформы посредством приема и (или) передачи знаков и (или) сигналов, и (или) голосовой информации, и (или) письменного текста, и (или) изображения, и (или) звуков, и (или) аудиовизуальной формы на онлайн-платформе конкретно определенному или неопределенному кругу лиц;

12) собственник онлайн-платформы – физическое и (или) юридическое лицо, обладающее правом собственности на онлайн-платформу;

13) рекомендательная система онлайн-платформы – полностью или частично автоматизированная система онлайн-платформы, определяющая приоритетность контента онлайн-платформы на своем интерфейсе, а также приоритетность результатов поиска;

14) пользователь онлайн-платформы (далее – пользователь) – физическое и (или) юридическое лицо, зарегистрировавшее и (или) предоставившее свои персональные данные, и (или) прошедшее идентификацию на онлайн-платформе;

15) профайлинг – совокупность алгоритмов, направленных на определение предпочтений и (или) интересов пользователей;

16) таргетированная онлайн-реклама – онлайн-реклама, предназначенная для целевых групп, определяемых на основании профайлинга, и направленная на увеличение охвата пользователей и (или) повышение ее приоритетности, в том числе с использованием рекомендательной системы онлайн-платформы;

17) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

1. Законодательство Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие между пользователями при использовании сервисов обмена мгновенными сообщениями для личных и семейных нужд, если при этом

не нарушаются права и законные интересы других физических и (или) юридических лиц и требования законов Республики Казахстан.

Статья 3. Цели и задачи настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение прозрачности функционирования онлайн-платформ;

2) обеспечение безопасности информационного пространства Республики Казахстан;

3) недопущение противоправного контента;

4) защита детей на онлайн-платформах от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

5) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при сборе и обработке его персональных данных в пределах, установленных законами Республики Казахстан.

Статья 4. Принципы настоящего Закона

Принципами настоящего Закона являются:

1) обеспечение и защита прав человека и гражданина на свободное получение и распространение информации любыми не запрещенными законами Республики Казахстан способами на онлайн-платформах;

2) обеспечение свободы слова и творчества на онлайн-платформах;

3) обеспечение законности при сборе, накоплении и распространении информации о пользователях, являющихся гражданами Республики Казахстан;

4) обеспечение государственной защиты интересов граждан Республики Казахстан на онлайн-платформах;

5) ограничение прав собственников онлайн-платформ и пользователей в случае нарушения ими законодательства Республики Казахстан.

Статья 5. Язык онлайн-платформ

1. Собственник онлайн-платформы создает возможность использования интерфейса, а также ознакомления с пользовательским соглашением онлайн-платформы, в том числе кратким изложением его основных условий на казахском языке.

2. Собственник онлайн-платформы создает возможность автоматического перевода контента на казахский язык.

3. Собственник онлайн-платформы в целях недопущения нарушения законодательства Республики Казахстан обеспечивает модерацию контента на казахском языке.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ И ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ

Статья 6. Государственное регулирование в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы

1. Государственное регулирование в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы осуществляется путем государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.

2. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе осуществляется уполномоченным органом в форме профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

3. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, и снижение административной нагрузки на них.

4. Объектом профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля является функционирование онлайн-платформ, производство, размещение, распространение онлайн-рекламы.

Субъектами профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются модераторы публичных сообществ, распространители онлайн-рекламы.

5. При выявлении нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля оформляется и направляется рекомендация об устранении нарушений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

6. Рекомендация об устранении нарушений должна быть вручена субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и получения рекомендации об устранении нарушений.

Рекомендация об устранении нарушений, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

1) нарочным – с даты отметки в рекомендации об устранении нарушений о получении;

2) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе.

7. Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, должна быть исполнена в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

8. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации об устранении нарушений, вправе направить в уполномоченный орган, направивший рекомендацию об устранении нарушений, возражение в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации об устранении нарушений.

9. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится не чаще одного раза в квартал.

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики

в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы;

2) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) обеспечивает реализацию государственной политики в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы;

2) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы;

3) координирует деятельность центральных и местных исполнительных органов в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы;

4) осуществляет мониторинг онлайн-платформ;

5) выдает предписания при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе;

6) запрашивает у собственника и (или) законного представителя онлайн-платформы информацию о количестве пользователей в сутки;

7) определяет количество пользователей в случае отсутствия на онлайн-платформе функции определения количества пользователей;

8) запрашивает у собственников и (или) законных представителей онлайн-платформ сведения о пользователях на основании судебных актов, запросов правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Глава 3. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ

Статья 9. Правовой режим функционирования онлайн-платформ на территории Республики Казахстан

1. Для осуществления деятельности на территории Республики Казахстан собственники и (или) иные законные представители онлайн-платформ, среднесуточный доступ к онлайн-платформам которых в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей, находящихся на территории Республики Казахстан, назначают своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Часть первая настоящего пункта не распространяется на сервисы обмена мгновенными сообщениями, осуществляющие функции внутрикорпоративных сервисов по обмену сообщениями, служб электронной почты.

2. Уполномоченный орган ведет реестр законных представителей онлайн-платформ на территории Республики Казахстан в определенном им порядке.

3. Онлайн-платформы должны иметь следующие функции:

1) определения количества пользователей на территории Республики Казахстан;

2) подачи пользователями жалобы, установленной статьей 11 настоящего Закона, и автоматического подтверждения ее получения.

Интерфейс онлайн-платформы не должен вводить в заблуждение или иным образом препятствовать пользователю в принятии решения.

4. Собственники и (или) законные представители онлайн-платформ обязаны:

1) принимать меры противодействия распространению противоправного контента на территории Республики Казахстан;

2) рассмотреть запрос уполномоченного органа в течение двадцати четырех часов после его получения;

3) обеспечить исполнение вступивших в законную силу судебных актов;

4) обеспечить прием, рассмотрение предписаний, представлений, уведомлений, решений государственных органов с принятием по ним мер, установленных статьей 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи»;

5) незамедлительно уведомлять правоохранительные органы Республики Казахстан в случае выявления противоправного контента, влекущего за собой угрозу жизни или безопасности человека и гражданина;

6) информировать уполномоченный орган о мерах противодействия противоправному контенту;

7) размещать в открытом доступе информацию о среднестатистическом ежемесячном количестве пользователей на территории Республики Казахстан за последние шесть месяцев функционирования онлайн-платформы;

8) принимать меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних;

9) представлять запрашиваемые уполномоченным органом сведения о пользователях на основании судебных актов, запросов правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан;

10) приостановить деятельность аккаунтов на территории Республики Казахстан, размещающих и распространяющих противоправный контент, информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребенка, на основании предписания уполномоченного органа.

Статья 10. Особенности защиты персональных данных на онлайн-платформах

Собственник и (или) законный представитель онлайн-платформы в целях защиты персональных данных на онлайн-платформе:

1) ознакомляет пользователей с политикой конфиденциальности онлайн-платформы до завершения их регистрации;

2) обеспечивает целостность, сохранность и соблюдение конфиденциальности персональных данных;

3) не допускает распространения персональных данных без согласия пользователя или его законного представителя;

4) незамедлительно уведомляет пользователя в случае нарушения конфиденциальности его персональных данных;

5) выполняет иные обязанности, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Статья 11. Подача и обработка жалобы пользователей

1. Пользователь вправе подавать жалобу собственнику онлайн-платформы на контент, интерфейс, других пользователей, действия онлайн-платформы.

2. Механизм и правила подачи жалобы пользователем определяются собственником онлайн-платформы.

Механизм подачи жалобы должен быть доступным для пользователя и предусматривать возможность описания содержания жалобы.

3. Собственник онлайн-платформы обязан предоставить мотивированный ответ пользователю, обратившемуся с жалобой, в течение двадцати календарных дней со дня, следующего за днем получения жалобы.

Статья 12. Рекомендательная система онлайн-платформы

1. Параметры, используемые в рекомендательной системе онлайн-платформы, должны быть описаны в пользовательском соглашении онлайн-платформы.

2. Рекомендательная система онлайн-платформы должна предоставлять пользователю возможность получения контента без использования профайлинга.

Статья 13. Модерация контента

1. Собственник онлайн-платформы обязан принимать меры по совершенствованию:

1) систем модерации контента;

2) алгоритмов искусственного интеллекта;

3) обеспечения безопасности несовершеннолетних на онлайн-платформе;

4) противодействия размещению и распространению противоправного контента на территории Республики Казахстан;

5) взаимодействия с государственными органами Республики Казахстан.

2. Собственник онлайн-платформы ежегодно размещает отчет, который включает следующую информацию о:

1) выявленных системных рисках;

2) принятых мерах по снижению выявленных системных рисков;

3) модерации контента с указанием удаленного противоправного контента автоматизированными системами модерации, количества поступивших предписаний уполномоченного органа, жалоб пользователей и принятых по ним решений.

Статья 14. Основания отнесения информации к противоправному контенту, приостановление, прекращение размещения

и распространения противоправного контента

1. На онлайн-платформах на территории Республики Казахстан запрещаются размещение и распространение противоправного контента.

Противоправным контентом являются: призыв, пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия, а также высказывания, подвергающие сомнению государственность и территориальную целостность Республики Казахстан, информация, раскрывающая государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и иная информация, запрещенная законами Республики Казахстан.

2. Приостановление, прекращение размещения и распространения противоправного контента осуществляются в соответствии со статьей 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи».

3. Собственник и (или) законный представитель онлайн-платформы в течение двадцати четырех часов после получения предписания уполномоченного органа обязаны принять меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Статья 15. Удаление ложной информации

1. Лицо, в отношении которого была распространена ложная информация, вправе обратиться к собственнику онлайн-платформы с требованием об удалении ложной информации.

2. В случае отказа собственником онлайн-платформы в удалении ложной информации лицо вправе обратиться в суд.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Статья 16. Права и обязанности пользователей

1. Пользователи на территории Республики Казахстан имеют право на:

1) получение, производство, размещение, распространение контента любым не запрещенным законами Республики Казахстан способом;

2) свободное выражение мнения на онлайн-платформах в соответствии с законами Республики Казахстан;

3) защиту своих прав, свобод и законных интересов в судебном порядке;

4) создание аккаунта, публичного сообщества;

5) обращение к собственнику онлайн-платформы или его законному представителю с требованием о соблюдении их прав, свобод и законных интересов, предусмотренных законами Республики Казахстан;

6) отказ от предлагаемых онлайн-платформами продуктов, если это противоречит их убеждениям;

7) ограничение демонстрации неинтересующего контента.

2. Пользователи обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе;

2) проверять достоверность размещаемого, распространяемого контента;

3) не размещать, не распространять ложную информацию;

4) не размещать, не распространять противоправный контент;

5) удалять ложную информацию, противоправный контент в случае их размещения, распространения;

6) при сборе добровольных пожертвований соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 17. Права и обязанности инфлюенсеров (блогеров)

1. Инфлюенсер (блогер) имеет права и несет обязанности, установленные статьей 16 настоящего Закона.

2. Инфлюенсер (блогер) осуществляет свою предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 18. Размещение и распространение изображаемого лица

1. Пользователям при размещении и распространении контента не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

1) если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

2) если контент содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица, а также размещен, распространен самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;

3) если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

2. Размещение, распространение контента с использованием изображаемого лица осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Глава 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ

Статья 19. Требования к онлайн-рекламе

1. Онлайн-реклама должна быть идентифицируема и маркирована.

2. Онлайн-реклама маркируется в порядке, определяемом уполномоченным органом.

3. Размещение и распространение онлайн-рекламы осуществляются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рекламе».

Статья 20. Таргетированная онлайн-реклама

1. Онлайн-платформа обеспечивает пользователей возможностью идентифицировать таргетированную онлайн-рекламу при помощи текстовых и (или) графических и (или) иных обозначений.

2. Таргетированная онлайн-реклама должна:

1) содержать текстовые и (или) графические и (или) иные обозначения, указывающие, что контент является онлайн-рекламой;

2) обозначать аккаунт пользователя, разместившего онлайн-рекламу.

3. Профайлинг на основании данных о расовой или национальной принадлежности, политических взглядах, биометрических или персональных данных, позволяющих идентифицировать физическое лицо, информации о состоянии здоровья пользователя запрещен.

4. Таргетированная онлайн-реклама не должна распространяться на пользователей, идентифицированных онлайн-платформой как несовершеннолетний пользователь.

Статья 21. Спонсорский контент

1. Спонсорский контент должен содержать текстовые и (или) графические и (или) иные обозначения, указывающие на спонсора.

2. Спонсорский контент не должен:

1) дискредитировать физические или юридические лица, их товары, работы, услуги;

2) содержать мнения и (или) аудиозапись, и (или) фото- и видеоизображения третьих лиц без их предварительного согласия.

3. В случае если спонсорский контент содержит рекомендации, отзывы и подтверждающие документы, то они должны являться подлинными и проверяемыми.

Статья 22. Идентификация и хранение онлайн-рекламы

1. Онлайн-платформы должны обеспечить пользователей технической возможностью идентифицировать онлайн-рекламу при помощи текстовых и (или) графических и (или) иных обозначений.

2. Онлайн-платформа должна иметь безопасное хранилище, содержащее информацию об онлайн-рекламе, в том числе о таргетированной онлайн-рекламе. Данная информация должна храниться в течение одного года после последнего размещения, распространения онлайн-рекламы.

Хранилище не должно содержать персональные данные пользователей, среди которых была или могла быть распространена онлайн-реклама.

Глава 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ И ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ

Статья 23. Международное сотрудничество в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы

1. Международное сотрудничество Республики Казахстан в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан.

2. Государственные органы по согласованию с уполномоченным органом осуществляют взаимодействие в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы с государственными органами иностранных государств, международными организациями и иностранными юридическими лицами.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Нарушение законодательства Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

В случае осуществления собственниками и (или) законными представителями онлайн-платформ деятельности онлайн-платформы на территории Республики Казахстан без соблюдения требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, уполномоченный орган вправе ограничить их деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 25. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 июля 2023 года

№ 18-VІIІ ЗРК