Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций о создании в Республике Казахстан Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций о создании в Республике Казахстан Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, совершенное в Алматы 3 августа 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 17 июня 2026 года

№ 314-VІIІ ЗРК