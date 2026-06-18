Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций о создании в Республике Казахстан Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана
Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций о создании в Республике Казахстан Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, совершенное в Алматы 3 августа 2025 года.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 17 июня 2026 года
№ 314-VІIІ ЗРК